Мастера кия со всего света: в Новосибирской области состоится Кубок мира по бильярдному спорту

26 февраля было объявлено о проведении в 2025 году Кубка мира по бильярдному спорту в Новосибирской области. Регион получил это право после проведения чемпионата мира в минувшем году на высоком организационном уровне.

В ноябре 2024 года чемпионат мира в Новосибирской области собрал представителей 21 страны. Турнир стал шагом вперёд в развитии русского бильярда. На чемпионат съехались спортсмены из Индии, Германии, Пакистана, Сербии, Таиланда, впервые в мировом первенстве выступали участники из Мьянмы и Южно-Африканской Республики.

Гости отмечали радушный прием, профессионалы бильярда подчеркнули отличную организацию турнира. Новосибирская область второй год подряд получила право проводить соревнования сильнейших мастеров свободной пирамиды.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов подчеркнул, что Новосибирская область имеет большой опыт проведения крупных международных соревнований и готова поддержать новые предложения по проведению статусных турниров.

В ноябре 2025 года наш регион встретит турнир Кубка мира в дисциплине «Свободная пирамида с продолжением». Всего в календаре федерации бильярдного спорта России семь турниров Кубка мира, наш будет финальным в 2025 году. По словам полномочного представителя федерации бильярдного спорта России по Сибирскому федеральному округу Данила Богушевского призовой фонд нашего турнира станет одним из самых больших в рамках Кубка мира. Победитель получит один миллион рублей. Соревнования запланированы на 18-23 ноября.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

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