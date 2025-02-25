Новосибирские спортсмены взяли одиннадцать медалей на Кубке России по плаванию

В самом западном городе России завершился первый этап Кубка России по плаванию. Новосибирцы завоевали три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

В рамках первого этапа Кубка России по плаванию в Калининграде было разыграно 32 комплекта медалей. В соревнованиях участвовали 400 спортсменов из 44 регионов нашей страны и Республики Беларусь.

Лидеры сборной Новосибирской области не подводились целенаправленно к этому старту. Они выступали на соревнованиях после завершения продолжительных сборов. Подготовка направлена на апрельский чемпионат России, который будет отборочным к чемпионату мира – в июле.

Арина Суркова выиграла две золотые медали на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем. Её результат на дистанции 50 метров вольным стилем стал четвёртым в общем зачёте по очкам FINA. Дарья Трофимова была пятой в этом списке с победными секундами на дистанции 100 метров вольным стилем. Также в десятку по абсолютным результатам соревнований среди женщин и мужчин вошли Дарья Зарубенкова и Михаил Антипов.

Дарья Устинова перешла в сборную Новосибирской области. Она конкурирует с Дарьей Зарубенковой в плавании на спине. На дистанции 200 метров на спине наши девушки уступили только сопернице из Беларуси, так что на чемпионате России в плавании на спине новосибирская команда получила мощный дуэт.

Фото: Федерация водных видов спорта России