Новосибирские фехтовальщики завоевали медали международных состязаний

В соревнованиях «Шпага Сириуса» выступали спортсмены из России, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.
На федеральной территории Сириус прошли международные соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин. У новосибирцев золото и бронза турнира. В Минске на открытом первенстве Беларуси по фехтованию среди юниоров шесть наших юных саблистов завоевали медали.
В международных соревнованиях «Шпага Сириуса» выступали сильнейшие мастера этого вида фехтования из России, а также спортсмены из Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Шпажисты разыгрывали внушительный призовой фонд. Победитель получал 358400 рублей. На награды мужского турнира претендовали 88 спортсменов. Новосибирец Кирилл Онищук победно прошёл в полуфинал, где с минимальной разницей (14:15) уступил Вадиму Анохину, недавно получившему спортивное гражданство Узбекистана. Таким образом, воспитанник Сергея Довгошеи и Руслана Кушнира завоевал бронзовую медаль и денежный приз в размере 107500 рублей.
В командных соревнованиях новосибирские шпажисты Кирилл Онищук и Александр Соболев попали в состав команды «Россия-2». Соболев вышел на дорожку в первом матче, в остальных оставался в запасе. «Россия-2» одержала четыре победы, в том числе сломив сопротивление шпажистов Кыргызстана. Самым напряжённым был полуфинал против команды «Россия-1», в котором вторая сборная выиграла 41:40. Финал между командами «Россия-2» и «Россия-3» завершился со счётом 45:39. Кирилл Онищук и Александр Соболев завоевали золотые медали турнира.
В Минске проходит открытое первенство Беларуси по фехтованию среди юниоров. В турнире принимает участие сборная России, составленная из спортсменов более младшего возраста – до семнадцати лет. В турнирах саблистов это не помешало нашим ребятам подняться на пьедестал.
В личных соревнованиях новосибирец Павел Марухвенко в нервном четвертьфинале остановил белорусского оппонента Ивана Насенника – 15:14. В полуфинале сибиряк уступил будущему победителю – россиянину Ярославу Борисову 8:15 и завоевал бронзовую награду соревнований.
В командных соревнованиях юниоров наши спортсмены Павел Марухвенко и Владимир Хозяинов вошли в первую сборную, которая в финале выиграла команду «Брест-1» со счётом 45:35. В команде «Россия-2» выступал новосибирец Григорий Гаевой. Он выиграл бронзовую медаль.
В командных соревнованиях саблисток воспитанницы СШОР по фехтованию Новосибирской области Алёна Кузнецова и Анна Михайлова вошли в состав сборной «Россия-2». В финале они встречались с первой командой и выиграли 45:43. В составе серебряных призёров выступала новосибирская спортсменка Александра Лукина.
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