Новосибирские фехтовальщики завоевали медали международных состязаний

На федеральной территории Сириус прошли международные соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин. У новосибирцев золото и бронза турнира. В Минске на открытом первенстве Беларуси по фехтованию среди юниоров шесть наших юных саблистов завоевали медали.

В международных соревнованиях «Шпага Сириуса» выступали сильнейшие мастера этого вида фехтования из России, а также спортсмены из Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Шпажисты разыгрывали внушительный призовой фонд. Победитель получал 358400 рублей. На награды мужского турнира претендовали 88 спортсменов. Новосибирец Кирилл Онищук победно прошёл в полуфинал, где с минимальной разницей (14:15) уступил Вадиму Анохину, недавно получившему спортивное гражданство Узбекистана. Таким образом, воспитанник Сергея Довгошеи и Руслана Кушнира завоевал бронзовую медаль и денежный приз в размере 107500 рублей.

В командных соревнованиях новосибирские шпажисты Кирилл Онищук и Александр Соболев попали в состав команды «Россия-2». Соболев вышел на дорожку в первом матче, в остальных оставался в запасе. «Россия-2» одержала четыре победы, в том числе сломив сопротивление шпажистов Кыргызстана. Самым напряжённым был полуфинал против команды «Россия-1», в котором вторая сборная выиграла 41:40. Финал между командами «Россия-2» и «Россия-3» завершился со счётом 45:39. Кирилл Онищук и Александр Соболев завоевали золотые медали турнира.