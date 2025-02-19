Новосибирские пловцы взяли 13 медалей на Кубке России по подводному спорту

Четыре новосибирских спортсмена отобрались в сборную страны для участия в чемпионате Европы.
В Саратове завершился Кубок России по подводному спорту. 250 спортсменов из 19 регионов Российской Федерации боролись за медали в дисциплинах: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние. В течение пяти дней спортсмены разыграли 32 комплекта наград: 26 в индивидуальных видах программы и 6 в командных эстафетах (мужчины/женщины).
На дистанциях 400 и 800 метров (плавание в ластах) соперничество шло на уровне, превышающем мировые рекорды. За победу боролись новосибирские спортсменки Мария Патласова и Елизавета Купрессова, которые тренируются у Анастасии Глухих.
– Конкуренция дома, на соревнованиях, безусловно, способствует их прогрессу в результатах, – отмечает Анастасия Глухих. – Маша на Кубке России сумела «сдвинуть» свой же рекорд страны на дистанции 400 метров. Лиза очень мощно накатывала на финише на дистанции 800 метров – их разделили буквально десятые доли секунды. Обе превзошли высшие мировые достижения на дистанциях 400 и 800 метров: Маша – абсолютные, Лиза – для юниоров. Мы отправили заявку на утверждение рекордов мира.
Также можно выделить победу Алексея Казанцева в нырянии на 50 метров. В 2006 году он выиграл своё первое золото на чемпионате мира и по прежнему держит высочайший уровень. Через неделю Алексею Казанцеву исполнится 36 лет. В последних сезонах нашему «пловцу-ветерану» не удавалось побеждать на чемпионатах страны, однако в Саратове Казанцев убедительно доказал, что его рано списывать со счетов.
По итогам Кубка России была сформирована сборная России для участия в чемпионате Европы по подводному спорту, который состоится в июле в Польше. В состав национальной команды вошли Мария Патласова, Елизавета Купрессова, Алексей Казанцев, Арсений Десятов.
Команда Новосибирской области выиграла пять золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.
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