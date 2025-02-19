Новосибирские пловцы взяли 13 медалей на Кубке России по подводному спорту

В Саратове завершился Кубок России по подводному спорту. 250 спортсменов из 19 регионов Российской Федерации боролись за медали в дисциплинах: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние. В течение пяти дней спортсмены разыграли 32 комплекта наград: 26 в индивидуальных видах программы и 6 в командных эстафетах (мужчины/женщины).

На дистанциях 400 и 800 метров (плавание в ластах) соперничество шло на уровне, превышающем мировые рекорды. За победу боролись новосибирские спортсменки Мария Патласова и Елизавета Купрессова, которые тренируются у Анастасии Глухих.

– Конкуренция дома, на соревнованиях, безусловно, способствует их прогрессу в результатах, – отмечает Анастасия Глухих. – Маша на Кубке России сумела «сдвинуть» свой же рекорд страны на дистанции 400 метров. Лиза очень мощно накатывала на финише на дистанции 800 метров – их разделили буквально десятые доли секунды. Обе превзошли высшие мировые достижения на дистанциях 400 и 800 метров: Маша – абсолютные, Лиза – для юниоров. Мы отправили заявку на утверждение рекордов мира.