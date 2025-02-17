Соло, дуэты и группы: новосибирские синхронистки — среди фавориток первенства СФО

Серию наград завоевали наши синхронистки на первенстве Сибирского федерального округа. Более 160 спортсменов (юниоров и юниорок, юношей и девушек) из Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей и Томской вели борьбу за награды в ряде возрастных групп.

Старты прошли в Красноярске. Наши девчонки завоевали в разных дисциплинах – соло, дуэты, группа, комбинированная программа – девять наград.