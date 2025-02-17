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Соло, дуэты и группы: новосибирские синхронистки — среди фавориток первенства СФО

На прошедших в Красноярске соревнованиях наши спортсменки завоевали девять наград.

Серию наград завоевали наши синхронистки на первенстве Сибирского федерального округа. Более 160 спортсменов (юниоров и юниорок, юношей и девушек) из Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей и Томской вели борьбу за награды в ряде возрастных групп.

Старты прошли в Красноярске. Наши девчонки завоевали в разных дисциплинах – соло, дуэты, группа, комбинированная программа – девять наград.

Подготовили наших красавиц тренеры Наталья Сидорина, Татьяна Тарбеева, Анна Давыдова, Анна Карагодина и Дарья Чащина. Поздравления юным атлеткам и их наставницам. Наши примы синхронного плавания являются воспитанницами Центра водных видов спорта.

Фото: страница «ВКонтакте» Центра водных видов спорта

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