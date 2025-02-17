Новосибирская область принимает рекордный Кубок России по шахматам

В Новосибирской области стартовал первый этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал Льва Сандахчиева». На соревнованиях сыграют 73 шахматиста, среди которых 11 международных гроссмейстеров.

В группе сильнейших по рейтингу шахматистов турнира два спортсмена Новосибирской области – Дмитрий Бочаров (№6) и Роман Кезин (№7). Также на данном этапе выступит победитель Кубка страны прошлого года Вадим Звягинцев из Москвы.

«Второй год подряд Новосибирской области выпадает честь открывать Кубок России. Отрадно видеть, что шахматисты из 19 регионов приехали на наш турнир. Я уверен, болельщики увидят интересную борьбу за досками», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта региона Иван Довгаль.

Турнир открывает кубковую серию из 14 этапов и заключительным финалом в декабре. Исполнительный директор федерации шахмат России Александр Ткачёв отметил, что по количеству турниров – это рекорд в истории Кубка страны. Также он подчеркнул передовые решения Новосибирской области в развитии детских шахмат – в частности, выделив соревнования региональной детской лиги. Они проводятся в Кольцово параллельно с Кубком России. Детская лига – это турниры фестивального формата, они начинались с одной возрастной группы – дошкольников. С каждым новым сезоном популярность росла, и в этом сезоне пройдут четыре этапа детской лиги в трех возрастных группах, объединив еще и школьников младших классов.