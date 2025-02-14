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Команда новосибирских спортсменов стала первой в общем зачете на Всероссийских соревнованиях по самбо

Но итогам состязаний в копилке наших атлетов — двадцать одна медаль.

nso.ru

В Новосибирской области прошли Всероссийские соревнования по самбо «Сибирский богатырь». В этом году турнир был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Соревнования «Сибирский богатырь» – знаковый турнир в самбо. Они проводятся в Новосибирской области в девятый раз. В 2017 году на первом турнире выступали 172 атлета, в этом году медали оспаривали 378 юношей и девушек возрастной группы четырнадцати-шестнадцати лет», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

nso.ru
nso.ru

На ковер выходили атлеты из пятнадцати регионов – Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Омской, Томской, Новосибирской областей и Санкт-Петербурга.

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