Атлет из Новосибирска Сергей Степанов взял золото Международного турнира по греко-римской борьбе в Загребе

Международный турнир UWW по греко-римской борьбе в Загребе имел статус рейтингового, то есть входил в серию соревнований, в которой по итогам года разыгрывается внушительный призовой фонд. Коммерческий статус привлекает сильнейших борцов планеты, первых номеров национальных сборных, тем более в сентябре в Загребе пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе. Многие атлеты приехали на турнир с прицелом на мировой форум.

В первой схватке Сергей Степанов со счетом 5:1 победил лидера сборной Финляндии в весовой категории до 77 кг Йорри Кунарри Сарккинена. В следующем круге соперником воспитанника Алексея Амирова стал победитель первенства Европы Хасай Хасанли из Азербайджана. Упорная схватка завершилась со счётом 7:6 в пользу сибиряка. В четвертьфинале Степанов взял верх над серебряным призером чемпионатов мира 2021 и 2023 годов Сананом Сулеймановым из Азербайджана 4:0. В полуфинале наш борец встретился с российским конкурентом за статус первого номера в национальной сборной в весовой категории до 77 кг Сергеем Кутузовым и не оставил ему шансов, выиграв схватку 8:0.

В финале Сергею Степанову противостоял борец из Венгрии, серебряный призер чемпионата мира 2022 года в этой весовой категории – Золтан Леваи. Схватка получилась ровной и завершилась со счётом 3:3. Однако преимущество по ходу поединка имел Степанов, который и стал победителем турнира в Загребе. Таким образом, новосибирский борец имеет приоритетные шансы выступить на чемпионате Европы, который состоится в апреле в Словакии.