Новосибирская область принимает первенство России по гиревому спорту

Новосибирская область впервые принимает столь масштабный турнир по гиревому спорту. Участниками соревнований стали более 600 спортсменов от Санкт-Петербурга до Амурской области. Нашу команду представляют 35 атлетов.

На церемонии открытия соревнований министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что практически все ведущие гиревики являются воспитанниками спортивных школ сельских районов. «Больше 10 районов Новосибирской области развивают гиревой спорт в отделениях спортивных школ и делают это на высоком профессиональном уровне. Это отражается в результатах, когда наши воспитанники выигрывают медали главных международных и всероссийских соревнований. Проведение национального первенства на территории нашего региона позволит дополнительно поднять популярность гиревого спорта, привлечь в секции будущих чемпионов» – подчеркнул Сергей Ахапов.