Новосибирская область принимает первенство России по гиревому спорту

Атлеты из 38 регионов страны покажут свое мастерство в эстафете, двоеборье, жонглировании и других дисциплинах.
Новосибирская область впервые принимает столь масштабный турнир по гиревому спорту. Участниками соревнований стали более 600 спортсменов от Санкт-Петербурга до Амурской области. Нашу команду представляют 35 атлетов.
На церемонии открытия соревнований министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что практически все ведущие гиревики являются воспитанниками спортивных школ сельских районов. «Больше 10 районов Новосибирской области развивают гиревой спорт в отделениях спортивных школ и делают это на высоком профессиональном уровне. Это отражается в результатах, когда наши воспитанники выигрывают медали главных международных и всероссийских соревнований. Проведение национального первенства на территории нашего региона позволит дополнительно поднять популярность гиревого спорта, привлечь в секции будущих чемпионов» – подчеркнул Сергей Ахапов.
На первенстве мира 2024 года победителями и призерами стали гиревики из Купинского, Тогучинского, Черепановского, Искитимского районов. Они вошли в состав сборной Новосибирской области, которую тренер сборной России Михаил Трофимов назвал одной из сильнейших на турнире. Президент федерации гиревого спорта России Сергей Кириллов отметил качественную подготовку к турниру – спортивный комплекс, условия проживания участников. Первенство страны проходит в ЛДС «Сибирь», где специально для турнира построен помост. Награды будут разыграны в таких дисциплинах, как толчок по длинному циклу, эстафета, двоеборье, рывок, жонглирование.
Первенство России по гиревому спорту завершится 16 февраля.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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