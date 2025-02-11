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Заряженные спортом: Новосибирск — в топе страны по числу спортзалов

В сибирском мегаполисе работают несколько сотен спортивных организаций.

pxhere.com

По данным Яндекс.Карт, наш город занял одно из первых мест в России по количеству спортивных залов на 10 тысяч жителей, пишет АиФ-Новосибирск. В сибирской столице работает 302 спортивные организации, среди которых как филиалы крупных сетевых компаний, так и небольшие фитнес-центры в жилых домах.

Интерес горожан к спортзалам заметно возрастает в январе: после праздничных застолий число запросов на 60% превышает среднегодовые показатели. В текущем году количество поисковых запросов составило более 16 тысяч.

Наименьшая активность в поиске спортивных залов наблюдается в мае, пишет издание. В последний месяц весны число запросов снижается почти на треть по сравнению с другими месяцами.

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