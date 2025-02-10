«Лыжня России-2025»: более пятнадцати тысяч новосибирцев вышли на зимние старты

Центральной локацией турнира стала лыжная база имени Алика Тульского.
Основные гонки проводились на 5 км (юноши и девушки 2007 г. р. и моложе) и 10 км (взрослые 2006 г. р. и старше). Состоялись также забег на специальную дистанцию – 2025 метров и корпоративный забег (эстафета 4 х 1000 метров) с участием тридцати команд. А открыл соревновательный день турнир самых юных участников – мальчиков и девочек 6-8 лет. Дистанция для них составила 500 метров. Ее одолели 200 начинающих лыжников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие, кроме самих гонок, традиционно включает большую культурную программу и разные сопутствующие активности. Так, в стартовом городке на базе А. Тульского была организована зона для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где желающие могли испытать себя. Работали разные интерактивные и детские игровые площадки, аниматоры, полевая кухня.
В каждом из городских округов и муниципальных районов области для «Лыжни России» была разработана своя программа и подготовлены индивидуальные мероприятия. Карасукский район провел забеги для спортивных семей, Здвинский – посвятил забег 100-летию района. В Сузунском районе были сделаны интерактивные площадки, фотозоны, большая культурная программа, забеги для дошкольников. В Черепановском районе, славящемся своей школой гиревого спорта, параллельно главному турниру дня, прошли муниципальные соревнования гиревиков.
Также во многих муниципальных образованиях прошли специальные адаптивные забеги для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, старты для любителей северной ходьбы, ВИП-забеги и детские соревнования.
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