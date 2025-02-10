«Лыжня России-2025»: более пятнадцати тысяч новосибирцев вышли на зимние старты

Основные гонки проводились на 5 км (юноши и девушки 2007 г. р. и моложе) и 10 км (взрослые 2006 г. р. и старше). Состоялись также забег на специальную дистанцию – 2025 метров и корпоративный забег (эстафета 4 х 1000 метров) с участием тридцати команд. А открыл соревновательный день турнир самых юных участников – мальчиков и девочек 6-8 лет. Дистанция для них составила 500 метров. Ее одолели 200 начинающих лыжников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие, кроме самих гонок, традиционно включает большую культурную программу и разные сопутствующие активности. Так, в стартовом городке на базе А. Тульского была организована зона для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где желающие могли испытать себя. Работали разные интерактивные и детские игровые площадки, аниматоры, полевая кухня.