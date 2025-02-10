Всё внимание — на лёд! Какой была Фонбет Неделя звезд КХЛ в Новосибирске?

Матчи звездных хоккеистов посетили больше тридцати трех тысяч болельщиков.
Президент КХЛ Алексей Морозов отметил высокий уровень организации Фонбет Недели звёзд хоккея в Новосибирской области. Наши хоккеисты оказались в центре внимания матчей звёзд, команда дивизиона Чернышёва стала победителем большого финала. «Сибирь-Арена» приняла масштабный праздник хоккея.
Матчи звёзд КХЛ в субботу и воскресенье подвели итог Фонбет Недели звёзд КХЛ. 11 243 зрителя посетили матч 8 февраля, 11 437 болельщиков пришли на большой хоккей в воскресенье, ранее 1 февраля 10378 поклонников хоккея пришли на Кубок вызова МХЛ, установив рекорд посещаемости аналогичных матчей.
Фонбет Матч Звезд КХЛ 2025 в Новосибирске открыло шоу дронов – надо льдом «Сибирь-Арены» в воздух поднялись 120 дронов, это новый рекорд России для закрытых помещений. Достижение официально зафиксировано – все дроны в полете одновременно выполнили сложные световые фигуры и анимации. Предыдущий рекорд России был зафиксирован 28 сентября 2024 года в Татарстане – 100 дронов. Под музыку и световую проекцию они сформировали различные фигуры – логотип КХЛ, надпись «All Star» и снежинку, символ «Сибири».
Губернатор Андрей Травников, первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков и президент Континентальной Хоккейной Лиги Алексей Морозов вместе с тысячами новосибирцев наблюдали полуфинальные матчи Фонбет Недели звёзд хоккея.
В полуфинале Западной конференции команда Дивизиона Боброва победила сборную Дивизиона Тарасова со счётом 9:6. Дважды в составе победителей отличился игрок «Сибирских снайперов» Егор Климович, приглашённый в команду по итогам Кубка Вызова МХЛ, разыгранного в Новосибирске в рамках Фонбет Недели звёзд хоккея 1 февраля.
В восточном полуфинале команда Дивизиона Чернышёва переиграла Дивизион Харламова со счётом 10:6. Хет-трик в ворота «харламовцев» забил нападающий ХК «Сибирь» Сергей Широков. Также в составе победителей играли вратарь «Сибири» Денис Костин и защитник Тревор Мёрфи.
Защитник «Сибири» выиграл конкурс на силу броска, а Сергей Широков стал победителем конкурса на самый эффектный буллит.
Победителем турнира стала команда дивизиона Чернышёва, обыгравшая в финале сборную дивизиона Боброва со счётом 9:8. Тревор Мёрфи, сделавший хет-трик, был признан самым ценным игроком матча.
Подводя итоги Фонбет Недели звёзд хоккея, губернатор Андрей Травников отметил, что была проделана огромная работа большой командой организаторов – КХЛ, Фонбет, Матч ТВ, «Сибирь-Арены» и всех остальных: «Было проявлено управленческое мастерство и удивительный креатив для того, чтобы показать хоккей во всём его многообразии и сделать интересный праздник для болельщиков. Я считаю, что это удалось. Это большой подарок для всего хоккейного Новосибирска, а поскольку мы видели на трибунах представителей других клубов, была представлена практически вся география нашей страны – значит, это подарок для всех хоккейных болельщиков России!»
Президент КХЛ Алексей Морозов также отметил высокий уровень организации Фонбет Недели звёзд хоккея: «Всё-таки здесь, в регионе, очень любят хоккей! Организовывать этот праздник было очень комфортно благодаря активному участию губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова. Он активно участвовал во всех рабочих группах, и поэтому праздник прошёл на высоком уровне. Как Кубок Вызова МХЛ, так и сейчас два дня прошли при полном аншлаге. Людям нравится. Люди поддерживают своих любимых игроков, любимые команды. Поэтому, я думаю, праздник хоккея удался. Движемся дальше».
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