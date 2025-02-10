Всё внимание — на лёд! Какой была Фонбет Неделя звезд КХЛ в Новосибирске?

Губернатор Андрей Травников, первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков и президент Континентальной Хоккейной Лиги Алексей Морозов вместе с тысячами новосибирцев наблюдали полуфинальные матчи Фонбет Недели звёзд хоккея.

В полуфинале Западной конференции команда Дивизиона Боброва победила сборную Дивизиона Тарасова со счётом 9:6. Дважды в составе победителей отличился игрок «Сибирских снайперов» Егор Климович, приглашённый в команду по итогам Кубка Вызова МХЛ, разыгранного в Новосибирске в рамках Фонбет Недели звёзд хоккея 1 февраля.

В восточном полуфинале команда Дивизиона Чернышёва переиграла Дивизион Харламова со счётом 10:6. Хет-трик в ворота «харламовцев» забил нападающий ХК «Сибирь» Сергей Широков. Также в составе победителей играли вратарь «Сибири» Денис Костин и защитник Тревор Мёрфи.