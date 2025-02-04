«Лыжня России», авиационный фестиваль, волейбольный «Горячий снег»: какие крупные спортивные события ждут Новосибирскую область в 2025 году?

«Год только стартовал, однако мы уже принимаем одно из самых крупнейших мероприятий – Фонбет Неделю звезд хоккея», — подчеркивает глава регионального минспорта Сергей Ахапов.
В этом году на территории нашего региона пройдёт 1106 спортивных мероприятий. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве губернатору Андрею Травникову доложил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Соревнования по волейболу, биатлону, каратэ, киокусинкай и хоккею проводятся ежегодно, опыт Новосибирской области в их подготовке позволяет подавать заявки для проведение крупных соревнований по этим видам спорта. Такие соревнования не только вызывают повышенный интерес болельщиков, но и способствуют повышению узнаваемости нашего региона, развитию спортивной инфраструктуры. Кроме того, это всегда атмосфера праздника, эффективная пропаганда здорового образа жизни.
Но помимо турниров, ставших уже традиционными для Новосибирской области, в 2025 году жителей ждет и множество новых соревнований.
– Этот год для нашей отрасли ознаменован проведением большого количества новых соревнований. И нам приятно, что все чаще всероссийские федерации по видам спорта выбирают наш регион. 2025 год только стартовал, однако мы уже принимаем одно из самых крупнейших мероприятий – Фонбет Неделю звезд хоккея. При выборе хозяина проведения звездного уикенда КХЛ оценивала разные факторы, к которым относится не только наличие современной арены, но и инфраструктуры самого города, логистика до объекта и в городе, наличие гостиниц для участников и гостей, а также заинтересованность местных властей и представителей хоккейного клуба, – рассказал министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.
Среди международных турниров, которые нас ожидают в этом году: международные соревнования по волейболу на снегу «Горячий снег» и соревнования для юных волейболистов «Кубок Дружбы U14», международные соревнования по каратэ «Кубок Успех», по киокусинкай – 33-й Мемориал Андрея Якутова, по греко-римской борьбе – Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксенова, по каратэ – Кубок маршала А.И. Покрышкина, по биатлону – «Приз памяти Олимпийского чемпиона В. Ф. Маматова» и турнир по хоккею среди молодежных команд России, Беларуси и Казахстана.
В этом году в Новосибирской области пройдет большое количество главных национальных стартов среди юных спортсменов. Безусловно, это будет способствовать развитию детско-юношеского спорта в Новосибирской области.
С 1 по 5 февраля впервые в нашем регионе проходит первенство России по самбо, которое собрало на новосибирской земле участников из 70 регионов страны. С 12 по 16 февраля состоится первенство Росси по гиревому спорту в Ледовом дворце спорта «Сибирь». Предварительно подали заявку порядка 600 спортсменов из 33 субъектов РФ. Гиревой спорт входит в двадцатку видов спорта по числу занимающихся на территории РФ.
Также впервые в нашем регионе пройдет чемпионат России по подводному спорту. Впервые регион будет принимать Кубок России по тхэквондо МФТ, он состоится с 24 по 28 апреля, ожидается участие около 2000 тысяч спортсменов из разных субъектов РФ. Соревнование пройдет на базе ЛДС «Сибирь». В мае пройдут первые мастерские всероссийские соревнования по фехтованию на призы Вениамина Решетникова. С 24 по 27 июля впервые в Новосибирске состоится Кубок России по конному спорту в дисциплине «троеборье». Это масштабное спортивное мероприятие соберет ведущих спортсменов страны и их лошадей, которые будут побороться за престижный титул и демонстрировать свое мастерство.
В период с сентября по октябрь Новосибирская область будет принимать ряд традиционных турниров по киокусинкай, греко-римской борьбе, каратэ, спортивной гимнастике.
– Мы не забываем и про массовые соревнования и мероприятия, где участие могут принять все жители нашего региона. В календарном плане на этот год запланировано более 200 физкультурных мероприятий, в том числе более 10 фестивалей ВФСК ГТО, – подчеркнул министр.
Самое масштабное – это авиационный фестиваль. Он запланирован к проведению на аэродроме Мочище 2–3 августа. Участие примут авиаторы из десяти субъектов страны, а планируемое количество воздушных судов составит порядка 100 единиц. 13 сентября на площади Ленина состоится традиционное мероприятие: Сибирский фестиваль бега – XXVIII Новосибирский полумарафон Александра Раевича, посвященный памяти выдающегося тренера.
Также традиционно пройдут Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Забег.РФ, День физкультурника, «Кросс нации», Всероссийский день ходьбы и, конечно, наши сельские зимние игры. Уже 27 февраля спортсмены из всех районов нашей области встрется на финалах зимней областной мини-олимпиады в Татарском районе.
Из 1106 мероприятий, запланированных на 2025 год, восемь – международного уровня, 105 – всероссийского, 75 – межрегионального и 921 мероприятие регионального уровня.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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