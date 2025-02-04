«Лыжня России», авиационный фестиваль, волейбольный «Горячий снег»: какие крупные спортивные события ждут Новосибирскую область в 2025 году?

В этом году на территории нашего региона пройдёт 1106 спортивных мероприятий. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве губернатору Андрею Травникову доложил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Соревнования по волейболу, биатлону, каратэ, киокусинкай и хоккею проводятся ежегодно, опыт Новосибирской области в их подготовке позволяет подавать заявки для проведение крупных соревнований по этим видам спорта. Такие соревнования не только вызывают повышенный интерес болельщиков, но и способствуют повышению узнаваемости нашего региона, развитию спортивной инфраструктуры. Кроме того, это всегда атмосфера праздника, эффективная пропаганда здорового образа жизни.

Но помимо турниров, ставших уже традиционными для Новосибирской области, в 2025 году жителей ждет и множество новых соревнований.

– Этот год для нашей отрасли ознаменован проведением большого количества новых соревнований. И нам приятно, что все чаще всероссийские федерации по видам спорта выбирают наш регион. 2025 год только стартовал, однако мы уже принимаем одно из самых крупнейших мероприятий – Фонбет Неделю звезд хоккея. При выборе хозяина проведения звездного уикенда КХЛ оценивала разные факторы, к которым относится не только наличие современной арены, но и инфраструктуры самого города, логистика до объекта и в городе, наличие гостиниц для участников и гостей, а также заинтересованность местных властей и представителей хоккейного клуба, – рассказал министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Среди международных турниров, которые нас ожидают в этом году: международные соревнования по волейболу на снегу «Горячий снег» и соревнования для юных волейболистов «Кубок Дружбы U14», международные соревнования по каратэ «Кубок Успех», по киокусинкай – 33-й Мемориал Андрея Якутова, по греко-римской борьбе – Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксенова, по каратэ – Кубок маршала А.И. Покрышкина, по биатлону – «Приз памяти Олимпийского чемпиона В. Ф. Маматова» и турнир по хоккею среди молодежных команд России, Беларуси и Казахстана.