В Новосибирской области появилась новая трасса для сноуборд-кросса

На горнолыжном комплексе «Ключи» состоялись региональные соревнования в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «ски-кросс». Эти старты стали турнирным дебютом новой трассы, которая построена энтузиастами при поддержке областной школы сноуборда и фристайла.

Около 100 сноубордистов и 30 спортсменов отделения фристайла стали участниками соревнований на горнолыжном комплексе «Ключи». Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду и фристайлу разыграли первые награды на новой трассе, которую строили родители спортсменов, тренеры, работники школы. По словам главного судьи соревнований Александры Храмовой в будущем на этой трассе можно проводить соревнования всероссийского уровня:

«Перепад высот на новой трассе около 60 метров, длина – 600 метров. Эти параметры позволяют проводить полноценные юношеские и юниорские соревнования по сноуборду и фристайлу. Мы с общественниками несколько лет строили трассу, СШОР помогла в проектировании, в земляных работах. Совместно мы провели первые соревнования, которые прошли успешно», – подвела итог Александра Храмова.