Встречаем 2025-й динамично: две сотни спортивных ивентов запланировано в Новосибирской области на зимних праздниках

Мероприятия охватят самые разные виды спорта — лыжные гонки, хоккей, волейбол, бильярд, армрестлинг, баскетбол, настольный теннис и другие.
Новосибирская область традиционно присоединится к празднованию Декады спорта и здоровья с 1 по 8 января 2025 года. К проведению в районах области запланировано порядка 200 мероприятий.
В физкультурных и спортивных мероприятиях смогут принять участие жители региона любого возраста – дети, взрослые, пенсионеры, любители здорового образа жизни и спортсмены. В муниципалитетах пройдут соревнования по лыжным гонкам, хоккею, волейболу, бильярду, армрестлингу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и другим видам спорта. В муниципальных образованиях в зимний период будет организовано массовое катание на коньках, места для лыжного отдыха.
Рождественские лыжные гонки состоятся в Бердске, Барабинском, Кочковском районах. В Убинском районе 3 и 4 января будут организованы соревнования по хоккею среди детей, в Сузунском районе 5 и 7 января пройдет семейная эстафета и веселые старты, в Маслянинском районе состоится рождественский турнир по бочча среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в Кочковском районе 7 января будут организованы зимние забавы на льду, а в Куйбышевском – пройдет рождественский турнир по быстрым шахматам и мастер-класс по фитнесу.
Большое количество мероприятий пройдет в областном центре – организованы занятия с инструкторами по месту жительства на ледовых коробках и катках, фестивали, мастер-классы. Запланированы семейные лыжные старты, массовые катания на коньках, семейные турниры и спартакиады, фестиваль северной ходьбы, мастер-классы по фигурному катанию, веселые старты на льду.
Подведомственные учреждения минспорта региона также проведут в эти дни мероприятия. В спортивной школе олимпийского резерва по конному спорту имени Брайчева состоится костюмированный праздник для детей, рождественский турнир по хоккею проведет Дирекция спортивных мероприятий, а биатлонисты и лыжники определят сильнейших на первенстве и чемпионате области. Также в праздничные дни пройдут игры профессиональных клубов.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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