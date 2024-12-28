Встречаем 2025-й динамично: две сотни спортивных ивентов запланировано в Новосибирской области на зимних праздниках

Новосибирская область традиционно присоединится к празднованию Декады спорта и здоровья с 1 по 8 января 2025 года. К проведению в районах области запланировано порядка 200 мероприятий.

В физкультурных и спортивных мероприятиях смогут принять участие жители региона любого возраста – дети, взрослые, пенсионеры, любители здорового образа жизни и спортсмены. В муниципалитетах пройдут соревнования по лыжным гонкам, хоккею, волейболу, бильярду, армрестлингу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и другим видам спорта. В муниципальных образованиях в зимний период будет организовано массовое катание на коньках, места для лыжного отдыха.

Рождественские лыжные гонки состоятся в Бердске, Барабинском, Кочковском районах. В Убинском районе 3 и 4 января будут организованы соревнования по хоккею среди детей, в Сузунском районе 5 и 7 января пройдет семейная эстафета и веселые старты, в Маслянинском районе состоится рождественский турнир по бочча среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в Кочковском районе 7 января будут организованы зимние забавы на льду, а в Куйбышевском – пройдет рождественский турнир по быстрым шахматам и мастер-класс по фитнесу.