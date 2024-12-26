В новосибирском спорткомплексе «Александрит» прошел Новогодний турнир по киокусинкай

Турнир объединил в себе сразу несколько состязаний: Кубок России среди мужчин и женщин, всероссийские соревнования и физкультурное мероприятие для начинающих спортсменов.
В Новосибирске состоялся Новогодний турнир по киокусинкай. Всего в активе наших спортсменов 34 медали.
В соревнованиях приняли участие 703 спортсмена из 27 регионов России. Турнир объединил в себе несколько соревнований: Кубок России среди мужчин и женщин, всероссийские соревнования и физкультурное мероприятие для начинающих спортсменов.
Новосибирцы по итогам соревнований завоевали восемь золотых медалей, 15 серебряных и 11 бронзовых. Среди наград стоит особенно отметить второе место сборной Новосибирской области в командном зачете всероссийских соревнований.
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