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В новосибирском спорткомплексе «Александрит» прошел Новогодний турнир по киокусинкай

Турнир объединил в себе сразу несколько состязаний: Кубок России среди мужчин и женщин, всероссийские соревнования и физкультурное мероприятие для начинающих спортсменов.

В Новосибирске состоялся Новогодний турнир по киокусинкай. Всего в активе наших спортсменов 34 медали.

В соревнованиях приняли участие 703 спортсмена из 27 регионов России. Турнир объединил в себе несколько соревнований: Кубок России среди мужчин и женщин, всероссийские соревнования и физкультурное мероприятие для начинающих спортсменов.

sport.nso.ru
sport.nso.ru

Новосибирцы по итогам соревнований завоевали восемь золотых медалей, 15 серебряных и 11 бронзовых. Среди наград стоит особенно отметить второе место сборной Новосибирской области в командном зачете всероссийских соревнований.

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