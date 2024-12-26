В новосибирском спорткомплексе «Александрит» прошел Новогодний турнир по киокусинкай

В Новосибирске состоялся Новогодний турнир по киокусинкай. Всего в активе наших спортсменов 34 медали.

В соревнованиях приняли участие 703 спортсмена из 27 регионов России. Турнир объединил в себе несколько соревнований: Кубок России среди мужчин и женщин, всероссийские соревнования и физкультурное мероприятие для начинающих спортсменов.