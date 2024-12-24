«Спортивная элита – 2024»: в Новосибирской области назвали лучших атлетов и тренеров по итогам уходящего года

Мы очень много строим, восстанавливаем и создаём новые спортивные объекты – масштаб этой работы не уступает лучшим советским годам. Как пример – буквально на днях закончено строительство бассейна в Багане. Сложно было представить много лет назад в степи, на границе с Казахстаном, в небольшом районном центре бассейн. И таких объектов – крупных и малых – сотни. Уверен, мы сможем добиться того, чтобы, как во времена нашего советского детства, в нас вернулось ощущение, что не заниматься физкультурой и спортом – просто несолидно», – напомнил губернатор.

В этом году лауреаты «Спортивной элиты» названы в 23 номинациях. Среди награждённых – обладательница двух золотых медалей недавнего Чемпионата мира по плаванию, Мастер спорта России международного класса Арина Суркова и её тренеры Александр Мартынов и Сергей Гейбель, а также лучшие спортсмены и тренеры по олимпийским, неолимпийским, техническим и адаптивным видам спорта. Награждены специалисты муниципальных районов Новосибирской области за лучшую организацию работы (Куйбышевский район, Бердск и Маслянинский муниципальный округ), а также лучшая спортивная школа – Олимпийского резерва по фехтованию. Партнёрша Арины Сурковой по команде, также двукратная чемпионка мира Дарья Трофимова удостоена специального приза «Прорыв годы».