«Спортивная элита – 2024»: в Новосибирской области назвали лучших атлетов и тренеров по итогам уходящего года

В этом году лауреатов конкурса «Спортивная элита» назвали в двадцати трех номинациях.
Андрей Травников обратил внимание, что ежегодная церемония награждения спортивной элиты – это не официальное подведение итогов, а скорее обмен эмоциями: «Если поделиться своими ощущениями, то я хотел бы начать со слов благодарности министру спорта региона Сергею Ахапову, спортсменам, тренерам, организаторам – с каждым годом спортивная и физкультурная жизнь нашего региона становится всё более насыщенной и яркой. Это видно и по количеству соревнований и чемпионатов, которые проходят на нашей территории, общероссийского и международного уровня и по самым разным дисциплинам. Это видно по количеству наград – в 2024 году завоевано 4188 медалей разного достоинства. Это видно и по количеству мероприятий, по насыщенности календаря корпоративного, любительского спорта, и по количеству жителей, которые занимаются спортом, ведут активный образ жизни.
Мы очень много строим, восстанавливаем и создаём новые спортивные объекты – масштаб этой работы не уступает лучшим советским годам. Как пример – буквально на днях закончено строительство бассейна в Багане. Сложно было представить много лет назад в степи, на границе с Казахстаном, в небольшом районном центре бассейн. И таких объектов – крупных и малых – сотни. Уверен, мы сможем добиться того, чтобы, как во времена нашего советского детства, в нас вернулось ощущение, что не заниматься физкультурой и спортом – просто несолидно», – напомнил губернатор.
В этом году лауреаты «Спортивной элиты» названы в 23 номинациях. Среди награждённых – обладательница двух золотых медалей недавнего Чемпионата мира по плаванию, Мастер спорта России международного класса Арина Суркова и её тренеры Александр Мартынов и Сергей Гейбель, а также лучшие спортсмены и тренеры по олимпийским, неолимпийским, техническим и адаптивным видам спорта. Награждены специалисты муниципальных районов Новосибирской области за лучшую организацию работы (Куйбышевский район, Бердск и Маслянинский муниципальный округ), а также лучшая спортивная школа – Олимпийского резерва по фехтованию. Партнёрша Арины Сурковой по команде, также двукратная чемпионка мира Дарья Трофимова удостоена специального приза «Прорыв годы».
Отмечена лучшая команда по игровым видам спорта (баскетбольный клуб «Новосибирск»), названа «олимпийская надежда» (самбист Денис Кулигин).
Победителям во всех номинациях вручены специальные статуэтки «Спортивная элита – 2024», дипломы и памятные подарки. Для гостей и участников праздника в ГКЗ имени Каца состоялся концерт.
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