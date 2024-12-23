18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Новосибирские спортсмены выиграли Кубок Александра Невского по смешанным единоборствам

Эти соревнования стали юбилейными: первый Кубок Александра Невского прошел десять лет назад.

sport.nso.ru

В Новосибирской области около ста участников из двадцати трех регионов боролись за медали всероссийских соревнований Кубок Александра Невского по смешанному боевому единоборству (ММА). Турнир прошел в РЦВ «Локомотив-Арена».

Восемь новосибирских атлетов вышли в финалы в десяти весовых категориях, пятеро выполнили звания мастеров спорта. В неофициальном общекомандном зачете сборная Новосибирской области завоевала первое место, опередив команды Свердловской области и Москвы.  

sport.nso.ru
sport.nso.ru
sport.nso.ru

«В десятый раз Кубок Александра Невского проходит в нашем регионе на высоком организационном уровне. Спортсмены по смешанным единоборствам не только физически сильные люди, но и сильные духом. Примером этого являются бойцы ММА, которые на добровольной основе принимают активное участие в специальной военной операции. Они проявляют патриотизм, любовь к Родине, подают пример молодому поколению», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль.  

Напомним, в 2012 году смешанное боевое единоборство (ММА) было признано Минспортом России официальным видом спорта. В 2014 году в Новосибирской области был проведен первый Кубок Александра Невского, который в 2017 году стал одним из первых в стране всероссийским турниром. Высокий статус позволяет участникам выполнить звания мастеров спорта, поэтому турнир всегда собирает сильный состав.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: