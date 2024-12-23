Новосибирские спортсмены выиграли Кубок Александра Невского по смешанным единоборствам

В Новосибирской области около ста участников из двадцати трех регионов боролись за медали всероссийских соревнований Кубок Александра Невского по смешанному боевому единоборству (ММА). Турнир прошел в РЦВ «Локомотив-Арена».

Восемь новосибирских атлетов вышли в финалы в десяти весовых категориях, пятеро выполнили звания мастеров спорта. В неофициальном общекомандном зачете сборная Новосибирской области завоевала первое место, опередив команды Свердловской области и Москвы.