Рекорды по наградам: сколько медалей завоевали новосибирские спортсмены за 2024 год?

Новосибирской области за год удалось достигнуть значительных успехов по многим направлениям работы отрасли физической культуры и спорта. Новосибирские спортсмены выступали на региональных, всероссийских и международных соревнованиях. В этом году они принесли в копилку региона более четырех тысяч медалей на чемпионатах России и международных турнирах.

В 2024 году были реализованы мероприятия по совершенствованию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения региона, развитию детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, развитию инфраструктуры в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».

Наиболее значимые успехи были достигнуты в таких видах спорта, как плавание, боевые искусства, легкая атлетика, фехтование и другие. Среди знаковых медалей можно отметить – 23 медали новосибирцев на VIII Международных спортивных играх «Дети Азии», на международных мультиспортивных соревнованиях игр стран «БРИКС» новосибирские спортсмены завоевали 11 медалей, две бронзовых медали завоевал Антон Кулятин на XVII Паралимпийских летних играх, золотые медали на чемпионате мира по плаванию и другие.

«Спортивные школы и тренеры продолжают работать с нашими спортсменами, эта работа позволяет вырастить хороший спортивный резерв. Сегодня более 700 спортсменов входят в составы спортивных сборных команд Российской Федерации. С каждым годом мы стараемся привлечь как можно больше крупных турниров на территорию региона. Расширяется спортивный календарь мероприятий, у жителей нашего региона все больше возможностей познакомиться с различными видами спорта, посетив соревнования», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В 2024 году в Новосибирской области было проведено более тысячи спортивных и физкультурных мероприятий, из них: 142 мероприятия всероссийского уровня, 99 – межрегионального уровня, 10 – международного уровня, а также 838 областных мероприятий. Увеличилось количество соревнований для спортсменов с ограниченными возможностями. Проведено порядка 70 официальных мероприятий различного уровня по адаптивным видам спорта и дисциплинам, в том числе мероприятия в рамках программы Специальной Олимпиады России.

Одними из самых значимых мероприятий стали: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», международные соревнования по каратэ «Кубок Успеха», международные соревнования по хоккею с участием молодежных сборных России, Казахстана и Беларуси, Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», российский этап международного ралли «Шелковый путь», чемпионат России по тяжелой атлетике, чемпионат мира по бильярдному спорту и другие.