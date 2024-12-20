Новосибирский спортсмен-паралимпиец Антон Кулятин получил государственную награду

На прошедшей Паралимпиаде в Париже наш легкоатлет завоевал две бронзовые медали.
В Александровском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды Российской Федерации победителям ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года. Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярёв вручили в Большом Кремлёвском дворце госнаграды российским спортсменам, ставшим серебряными и бронзовыми призёрами Паралимпиады. Они также стали участниками встречи президента РФ с членами паралимпийской сборной России.
– На прошедшей Паралимпиаде, прямо скажем, из-за недобросовестных, политизированных запретов наши спортсмены не смогли продемонстрировать свое мастерство: всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате – в далеко не полном составе – вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта, вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты, – отметил Владимир Путин.
Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Российские спортсмены выступили в 5 из 22 видов спорта, при этом завоевав 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые) и заняв восьмое общекомандное место в неофициальном медальном зачёте по общему количеству медалей.
Антон Кулятин в острой борьбе завоевал бронзовые медали на дистанциях 1500 и 5000 метров. Воспитанник Николай Халухаева поделился эмоциями от прошедшей встречи с президентом России:
– Встреча прошла на великолепном уровне. Она проходила в Александровском зале. Была невероятная атмосфера. Все были очень счастливы. Это очень яркое окончание сезона. Приятно, что наши спортивные результаты оценивают на высшем уровне. Это означает – мы движемся в правильном направлении, – отметил Антон Кулятин.
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