Новосибирский спортсмен-паралимпиец Антон Кулятин получил государственную награду

В Александровском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды Российской Федерации победителям ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года. Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярёв вручили в Большом Кремлёвском дворце госнаграды российским спортсменам, ставшим серебряными и бронзовыми призёрами Паралимпиады. Они также стали участниками встречи президента РФ с членами паралимпийской сборной России.

– На прошедшей Паралимпиаде, прямо скажем, из-за недобросовестных, политизированных запретов наши спортсмены не смогли продемонстрировать свое мастерство: всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате – в далеко не полном составе – вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта, вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты, – отметил Владимир Путин.