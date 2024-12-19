Для профессионалов и любителей: более четырехсот локаций для занятий зимними видами спорта ждут новосибирцев

«Начинаем готовиться к длинным новогодним и рождественским каникулам, в том числе к тому, чтобы взрослые и дети могли с пользой заняться активными зимними видами спорта»,— подчеркнул глава региона Андрей Травников.
В Новосибирской области действуют 408 объектов для занятий зимними видами спорта: 23 ледовые арены с искусственным льдом, 65 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс, 8 горнолыжных комплексов, 116 мест для лыжного отдыха, 195 сезонных катков.
Вопросы развития зимних видов спорта рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
«Начинаем готовиться к длинным новогодним и рождественским каникулам, в том числе к тому, чтобы взрослые и дети могли с пользой заняться активными зимними видами спорта, и не только в каникулы. Надеюсь, что каждый найдет спортивное событие или сооружение себе по вкусу, и с пользой проведет время», – отметил губернатор.
Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов доложил главе региона о зимнем спортивном сезоне в Новосибирской области.
В Новосибирской области развивается одиннадцать зимних видов спорта, четыре из них являются базовыми – это биатлон, лыжные гонки, сноуборд, хоккей. Девять видов входят в программу Олимпийских игр - биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, конькобежный спорт (шорт-трек), хоккей.
Зимними видами спорта вместе с любителями с занимается около 50 тысяч человек. Из них обучающихся по программам спортивной подготовки – более 4,5 тысяч человек.
Самыми массовыми видами спорта являются лыжные гонки, хоккей, фигурное катание, горнолыжный спорт.
Самым крупным зимним спортивным мероприятием является «Лыжня России», в которой ежегодно участвует более 12000 жителей региона.
По поручению губернатора прорабатывается вопрос о проведении еще одного сопоставимого по численности участников регионального лыжного мероприятия, а также большего числа спортивных семейных событий.
В 35 муниципальных образованиях Новосибирской области занимаются лыжными гонками 15228 человек, в том числе любителей. Лыжные базы и места для прогулок на лыжах есть во всех районах области.
Количество занимающихся биатлоном в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, составляет 554 человека, горнолыжным спортом – 1 399 человек.
Один из самых популярных зимних видов спорта в Новосибирской области – хоккей. Около 11500 жителей Новосибирской области занимается этим видом спорта. Хоккей активно развивается в районах – крытые катки построены более чем в 20 районах Новосибирской области. В Новосибирске также программа развития дворового хоккея. В ходе реализации программы созданы базовые площадки для занятий массовым хоккеем и обеспечение их квалифицированными инструкторами по спорту, данная работа ведется МАУ «Стадион».
В Новосибирской области развит и любительский хоккей. Также проводятся соревнования среди студенческих команд. Массовыми являются отборочные этапы Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», в которых принимают участие более тысячи хоккеистов.
Количество занимающихся сноубордом в учреждениях Новосибирской области, осуществляющих спортивную подготовку составляет 498 человек, но любителей с каждым годом становится больше. Открыты отделения по адаптивным видам спорта. Тренеры спортивной школы работают в Новосибирске, Маслянино, Кольцово. Еще один вид спорта, который с 2020 года развивается на сноуборд-парке Горский – фристайл.
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