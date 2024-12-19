Для профессионалов и любителей: более четырехсот локаций для занятий зимними видами спорта ждут новосибирцев

В Новосибирской области действуют 408 объектов для занятий зимними видами спорта: 23 ледовые арены с искусственным льдом, 65 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс, 8 горнолыжных комплексов, 116 мест для лыжного отдыха, 195 сезонных катков.

Вопросы развития зимних видов спорта рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«Начинаем готовиться к длинным новогодним и рождественским каникулам, в том числе к тому, чтобы взрослые и дети могли с пользой заняться активными зимними видами спорта, и не только в каникулы. Надеюсь, что каждый найдет спортивное событие или сооружение себе по вкусу, и с пользой проведет время», – отметил губернатор.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов доложил главе региона о зимнем спортивном сезоне в Новосибирской области.

В Новосибирской области развивается одиннадцать зимних видов спорта, четыре из них являются базовыми – это биатлон, лыжные гонки, сноуборд, хоккей. Девять видов входят в программу Олимпийских игр - биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, конькобежный спорт (шорт-трек), хоккей.