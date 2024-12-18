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Нарастили мышцы: сколько новосибирцев получили значки ГТО в 2024 году?

Бегали, прыгали, отжимались — как результат больше пяти тысяч золотых значков.

pxhere.com

С начала года более восьми тысяч жителей Новосибирска успешно выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и получили соответствующие знаки. Из них 5 150 человек стали обладателем золотых знаков, 2 200 – серебряных, а 1 030 – бронзовых.

«Комплекс ГТО пользуется большой популярностью в Новосибирске, в этом году нормативы сдали более 18 тысяч новосибирцев в возрасте от 6 до 70 лет. Городской центр тестирования ГТО провёл 225 выездных мероприятий. ГТО – это не просто комплекс упражнений, это символ силы духа и стремления к лучшему. Это традиция, которая объединяет поколения. Она напоминает нам, что хорошая физическая подготовка – это основа активной, полноценной жизни. Но самое главное – это шаг к здоровому образу жизни, который мы с вами вместе должны популяризировать в нашем городе», – отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

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