В копилке новосибирских саблистов — три золота всероссийских соревнований на призы Станислава Позднякова

«Это один из знаковых турниров на территории Новосибирской области, которые проводят наши олимпийцы. Приз Позднякова собрал сильнейших саблистов в возрастной категории «кадетов» не только из России, но и стран ближнего зарубежья. Год назад наша школа по фехтованию была признана лучшей среди всех спортивных школ страны, в этом году региональный центр фехтования, построенный по инициативе Станислава Позднякова, выиграл национальный конкурс среди спортивных сооружений. У нас лучшие тренеры, лучшая школа, лучший спортивный комплекс, что позволяет продолжать победные традиции новосибирского фехтования», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Соревнования на призы Станислава Позднякова запомнятся непредсказуемой борьбой за медали. 143 юноши начали путь к пьедесталу. В восьмерку сильнейших вышли трое новосибирцев, двое выиграли четвертьфиналы, Павел Марухвенко преодолел и полуфинальный барьер. В финале новосибирский спортсмен одержал международную победу над серебряным призером Кубка Азии среди кадетов из Казахстана. Турнир девушек объединил 144 участницы. Трое новосибирских девушек вышли в четвертьфиналы, двое – в полуфиналы. В финале Алёна Кузнецова встречалась с победительницей первенства страны 2022 года Анастасией Мосоловой из Москвы. Наша спортсменка выиграла 15:10, одержала самую большую победу в карьере и принесла вторую золотую медаль Новосибирской области.

В командном турнире наши юноши завоевали серебряные медали, у девушек – еще одно золото соревнований. Таким образом, у саблистов Новосибирской области три победы из четырех возможных.