Новосибирские спортсменки завоевали золото на чемпионате мира по плаванию

Новосибирские спортсменки Арина Суркова и Дарья Трофимова взяли золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Российские пловцы, получившие допуск международной федерации World Aquatics, выступают после трехлетнего перерыва.

«Три года наши пловцы не выступали на чемпионатах мира по плаванию, не имели возможности конкурировать с лучшими спортсменами мира. Вернувшись, новосибирцы доказали, что стали сильнее. За это время прибавили молодые спортсмены, и золото Дарьи Трофимовой является примером такого прогресса. Арина Суркова сохранила статус лидера сборной, показала, как не сдаваться и находить мотивацию в непростых условиях международной изоляции. И в других видах спорта мы должны быть готовыми в любой момент выйти на мировую арену и показать наш потенциал», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

До этого последнее золото чемпионата мира выигрывал Сергей Гейбель в эстафете в 2009 году. Сейчас он является главным тренером сборной Новосибирской области по плаванию. В дуэте с Александром Мартыновым они готовили к чемпионату Арину Суркову, тренером Дарьи Трофимовой является Валерий Котов.

Также новосибирские спортсменки заняли четвертое место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, а Арина Суркова финишировала четвертой в финале на 50 метров баттерфляем. Их выступление еще не закончено, чемпионат мира в Будапеште продлится до 15 декабря.

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