В Новосибирской области пройдут соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий»

Это крупнейшие для биатлонистов состязания, которые в течение сезона собирают больше тысячи участников.
В Новосибирском биатлонном комплексе 12 декабря стартуют соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий». В этом году в наш город приедут больше 400 юных спортсменов из 23 регионов России, а также Беларуси. Еще два этапа после состоятся в Ярославской области и Республике Карелия.
«Кубок Анны Богалий» зародился в Новосибирской области в 2013 году. Почти сразу организаторы стали проводить детские соревнования по-взрослому, по международным стандартам. Не случайно его сравнивают с Кубком мира. Эти соревнования – не просто гонки биатлонистов, здесь всегда проводятся встречи с олимпийцами, а также большая образовательная программа», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Первые гонки Кубка Анны Богалий состоятся 12 декабря. Спортсменов и тренеров ждут четыре дня соревнований. Участники разыграют медали в трех возрастных группах – 10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет. Сначала биатлонисты выступят на двух личных дистанциях, а затем будут соревноваться в эстафете Дружбы, где в командах объединяются участники разных возрастных групп и разных регионов. Такие эстафеты – уникальная особенность Кубка.
По словам двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий, соревнования – это праздник, объединяющий ребят со всей страны. «Талисман соревнований в Новосибирске – снеговик-биатлонист Снегоша. Его нельзя купить, а можно только выиграть, попав в первую шестерку призеров. На открытии турнира участники проносят флаг Кубка, и это особая удача прикоснуться к нему. В этом году детей ждут викторины, конкурсы, лотерея. Программа построена так, чтобы юные спортсмены больше общались, болели друг за друга», – рассказала она.
Помимо этого, в этом году состоится семинар тренера юниорской сборной России по биатлону Дмитрия Шукаловича, участники встретятся со спортивным психологом Людмилой Юрловой, образовательный блок подготовило Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». Российский союз спортсменов проведет большую встречу с именитыми российскими спортсменами – олимпийскими чемпионами. Запланирована автограф-сессия, в которой примут участие больше десяти именитых атлетов.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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