В Новосибирской области пройдут соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий»

В Новосибирском биатлонном комплексе 12 декабря стартуют соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий». В этом году в наш город приедут больше 400 юных спортсменов из 23 регионов России, а также Беларуси. Еще два этапа после состоятся в Ярославской области и Республике Карелия.

«Кубок Анны Богалий» зародился в Новосибирской области в 2013 году. Почти сразу организаторы стали проводить детские соревнования по-взрослому, по международным стандартам. Не случайно его сравнивают с Кубком мира. Эти соревнования – не просто гонки биатлонистов, здесь всегда проводятся встречи с олимпийцами, а также большая образовательная программа», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.