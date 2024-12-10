Новосибирцы завоевали золото на всероссийских соревнованиях по фристайлу «Таежный Кубок»

Традиционными стартами «Таежный Кубок» открыли сезон новосибирские фристайлисты. Разогнаться и разогреться в преддверии большой зимы, проверить форму и отточить мастерство в борьбе с более опытными сверстниками, пообщаться вдоволь и добавить себе в актив золотую медаль – вот что удалось сделать нашей команде благодаря прошедшим соревнованиям.

События развернулись на базе горнолыжного комплекса «Горная Саланга» в Кемеровской области. «Таежный Кубок» – это всероссийские соревнования по фристайлу, знаменующие начало сезона, в рамках которых проходит одноименный региональный турнир для юных участников. Кубок в общей сложности собрал в этом году более ста спортсменов.