Новосибирский турнир по биатлону на призы олимпийского чемпиона Виктора Маматова получил международный статус

В Новосибирской области прошли первые представительные соревнования зимнего сезона «Приз памяти олимпийского чемпиона Виктора Федоровича Маматова». Соревнования по биатлону собрали участников из 11 регионов России, а также Китая, и прошли в официальном международном статусе. Таким образом, турнир, который проводится в регионе с 1973 года, открыл новую страницу своей истории.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул особое значение этих соревнований, которые связывают поколения олимпийских чемпионов. «Турнир памяти Виктора Федоровича Маматова – знаковое событие для юных спортсменов. Они становятся частью большой истории нашего биатлона. Новосибирская школа названа именем двукратного олимпийского чемпиона, а в общей сложности биатлонисты принесли нашему региону 12 золотых медалей Олимпиад. Для ребят почетно выступать на соревнованиях приза Маматова и выигрывать медали», – отметил он.