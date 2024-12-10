Новосибирский турнир по биатлону на призы олимпийского чемпиона Виктора Маматова получил международный статус

Соревнования памяти Виктора Маматова имеют более чем полувековую историю, однако в международном статусе прошли впервые.
В Новосибирской области прошли первые представительные соревнования зимнего сезона «Приз памяти олимпийского чемпиона Виктора Федоровича Маматова». Соревнования по биатлону собрали участников из 11 регионов России, а также Китая, и прошли в официальном международном статусе. Таким образом, турнир, который проводится в регионе с 1973 года, открыл новую страницу своей истории.
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул особое значение этих соревнований, которые связывают поколения олимпийских чемпионов. «Турнир памяти Виктора Федоровича Маматова – знаковое событие для юных спортсменов. Они становятся частью большой истории нашего биатлона. Новосибирская школа названа именем двукратного олимпийского чемпиона, а в общей сложности биатлонисты принесли нашему региону 12 золотых медалей Олимпиад. Для ребят почетно выступать на соревнованиях приза Маматова и выигрывать медали», – отметил он.
В этом году участниками соревнований стали больше 160 биатлонистов из Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского краев, Республики Бурятия, Республики Алтай, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской областей. Китайская команда второй год проводит на нашем биатлонном комплексе тренировочные сборы, перенимает опыт у наших специалистов. В рамках обмена делегациями новосибирские спортсмены также летом выезжали на сбор в КНР. В этом году юные китайские биатлонисты дебютировали на турнире Маматова.
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