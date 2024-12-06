В рамках Декады инвалидов в Новосибирске прошел фестиваль адаптивного спорта

В центре «Заря» состоялся большой спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Декаде инвалидов. В рамках регионального фестиваля прошли соревнования в шести видах спорта, юные участники соревновались в эстафетах и конкурсах.

Региональный Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья собрал больше 270 участников из 33 команд. Приехали гости из Татарского, Барабинского, Черепановского, Каргатского, Мошковского, Болотнинского, других районов области. Параллельно в эстафетах и конкурсах фестиваля школьников «Живи со спортом – поверь в себя!» выступали 20 городских команд. Общее количество участников праздника составило почти 400 человек.