Новосибирцев приглашают начать зимний сезон парковой гимнастики

Тренировки будут идти всю зиму по средам, первое занятие состоится 11 декабря.
11 декабря в 9.30 в Центральном парке состоится открытие зимнего сезона парковой гимнастики, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.
При поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска парковую гимнастику проводит автор методики оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов.
Занятия проходят на свежем воздухе бесплатно для всех желающих, без возрастных ограничений. Разработанная Владимиром Ефремовым система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, укрепление организма в целом.
Заниматься гимнастикой будут всю зиму по средам, после каждого занятия — чаепитие на свежем воздухе, организаторы советуют захватить с собой термос с теплым питьем.
Сбор участников — у сцены в Центральном парке.
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