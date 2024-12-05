Новосибирцев приглашают начать зимний сезон парковой гимнастики

11 декабря в 9.30 в Центральном парке состоится открытие зимнего сезона парковой гимнастики, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

При поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска парковую гимнастику проводит автор методики оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов.

Занятия проходят на свежем воздухе бесплатно для всех желающих, без возрастных ограничений. Разработанная Владимиром Ефремовым система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, укрепление организма в целом.

Заниматься гимнастикой будут всю зиму по средам, после каждого занятия — чаепитие на свежем воздухе, организаторы советуют захватить с собой термос с теплым питьем.

Сбор участников — у сцены в Центральном парке.