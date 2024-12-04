Спортсмены тестируют: сборная России по фристайлу приступила к тренировкам на новом комплексе приземления в Новосибирске

В сноуборд-парке-фристайл-центре «Горский» проходит тренировочный сбор национальной команды по фристайлу. Спортсмены и тренеры работают на новом надувном комплексе имитации приземления, который в ноябре установлен в Новосибирской области.

Новый надувной комплекс имитации приземления шире предыдущего и безопаснее. Длина подушки 50 метров, ширина 20 метров. Комплекс оптимизирован с учётом эксплуатации аналогичных объектов в нашем и других регионах.

– Первая аналогичная подушка была установлена в нашей школе в 2020 году, – рассказал директор областной СШОР по сноуборду Антон Благовидов. – Она использовалась круглогодично, на ней тренировались не только наши спортсмены, но и сборные России. Она выработала свой ресурс. Благодаря Правительству Новосибирской области мы смогли установить новую подушку. Она больше, безопаснее, позволяет повысить уровень трюков, выполняемых спортсменами.

За последние годы наши лидеры в прыжковых дисциплинах сноуборда и фристайла повысили уровень мастерства – стали прыгать выше и дальше. Новый комплекс имеет большее время пролёта, что позволяет спортсменам отрабатывать более сложные трюки.