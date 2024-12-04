Спортсмены тестируют: сборная России по фристайлу приступила к тренировкам на новом комплексе приземления в Новосибирске

Комплекс, установленный в «Горском», имеет большее время пролета, благодаря чему спортсмены могут отрабатывать сложные трюки.
В сноуборд-парке-фристайл-центре «Горский» проходит тренировочный сбор национальной команды по фристайлу. Спортсмены и тренеры работают на новом надувном комплексе имитации приземления, который в ноябре установлен в Новосибирской области.
Новый надувной комплекс имитации приземления шире предыдущего и безопаснее. Длина подушки 50 метров, ширина 20 метров. Комплекс оптимизирован с учётом эксплуатации аналогичных объектов в нашем и других регионах.
– Первая аналогичная подушка была установлена в нашей школе в 2020 году, – рассказал директор областной СШОР по сноуборду Антон Благовидов. – Она использовалась круглогодично, на ней тренировались не только наши спортсмены, но и сборные России. Она выработала свой ресурс. Благодаря Правительству Новосибирской области мы смогли установить новую подушку. Она больше, безопаснее, позволяет повысить уровень трюков, выполняемых спортсменами.
За последние годы наши лидеры в прыжковых дисциплинах сноуборда и фристайла повысили уровень мастерства – стали прыгать выше и дальше. Новый комплекс имеет большее время пролёта, что позволяет спортсменам отрабатывать более сложные трюки.
Первыми на тренировочный сбор заехали спортсмены национальной сборной по фристайлу. В команде десять ведущих спортсменов, которые не первый год открывают зимний сезон в Новосибирской области.
– В нашей стране нигде нет аналогичных условий для тренировок. Есть подушка в Южно-Сахалинске, но сейчас она не работает, поэтому мы традиционно открываем сезон в Новосибирске, – отметил тренер сборной России по фристайлу Максим Михайлов. – Сейчас мы готовимся к соревнованиям внутри страны и параллельно следим за зарубежными спортсменами топ-уровня, стараемся работать над аналогичными элементами, комбинациями.
Надувной комплекс имитации приземления является отечественной разработкой, он спроектирован московскими производителями. Специалистов СШОР по сноуборду Новосибирской области можно назвать соавторами разработки. Они анализировали недостатки первой модели, сделали техническое задание – какие элементы конструкции требуют модификации. У новой подушки повышен передний борт, то есть спортсмен не вылетит за пределы мягкой зоны, даже если наберёт чрезмерно высокую скорость. Подушка позволяет регулировать мягкость или жёсткость зон приземления, торможения, что также повышает удобство для спортсменов.
Сейчас наши специалисты в ежедневном режиме обмениваются информацией с производителем, идёт процесс наладки, настройки, улучшения характеристик уникального комплекса. Программа тренировочных сборов расписана, следующей заезжает национальная сборная по сноуборду.
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