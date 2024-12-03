Новосибирские спортсмены — на пьедестале лучших чемпионата России по плаванию

Чемпионат России в Санкт-Петербурге собрал около 900 участников, которые разыграли 48 комплектов медалей. Новосибирские спортсмены 17 раз поднимались на пьедестал, выиграв 10 медалей на личных дистанциях и 7 в эстафетах.

Традиционно лидером нашей команды стала Арина Суркова. Воспитанница Александра Мартынова и Сергея Гейбеля выиграла три личные дистанции и четыре медали в эстафетах. Результат Арины Сурковой на дистанции 50 метров баттерфляем (25,02 секунды) является пятым в мире в этом сезоне. Новосибирская спортсменка набрала 925 очков FINA, что стало вторым показателем на чемпионате России среди всех участниц.