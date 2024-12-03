Новосибирские спортсмены — на пьедестале лучших чемпионата России по плаванию

В копилке наших атлетов — 17 медалей и третье место в общекомандном зачете (новосибирцы уступили лишь сборным Петербурга и Москвы).
Чемпионат России в Санкт-Петербурге собрал около 900 участников, которые разыграли 48 комплектов медалей. Новосибирские спортсмены 17 раз поднимались на пьедестал, выиграв 10 медалей на личных дистанциях и 7 в эстафетах.
Традиционно лидером нашей команды стала Арина Суркова. Воспитанница Александра Мартынова и Сергея Гейбеля выиграла три личные дистанции и четыре медали в эстафетах. Результат Арины Сурковой на дистанции 50 метров баттерфляем (25,02 секунды) является пятым в мире в этом сезоне. Новосибирская спортсменка набрала 925 очков FINA, что стало вторым показателем на чемпионате России среди всех участниц.
Дарья Трофимова была серебряным призёром на трёх дистанциях вольным стилем. Она установила личные рекорды, совсем немного уступив победителям. Также воспитанница Валерия Котова завоевала бронзу в непривычной для себя дисциплине – в комплексном плавании. В эстафетных заплывах Дарья Трофимова завоевала золотую, две серебряные и бронзовую медали.
В общекомандном зачете Новосибирская область заняла третье место, уступив только сборным Москвы и Санкт-Петербурга:
1 место – Санкт-Петербург (22 золотые+15 серебряных+6 бронзовых медалей)
2 место – Москва (6+9+7)
3 место – Новосибирская область (4+5+7)
В командном результате Новосибирской области не учитывается медаль Даниила Маркова на дистанции 50 метров вольным стилем, потому что наш спортсмен выступает с параллельным зачетом за Новосибирскую область и Красноярский край.
Фото: Федерация водных видов спорта (Алексей Савченко).
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