Правильный брейкинг: Алена «Молния» Кудрявцева из Новосибирской области взяла бронзу на турнире Break Ramble

Бронзу всероссийских соревнований по брейкингу завоевала новосибирская спортсменка Алена Кудрявцева. Этап традиционного турнира под названием Break Ramble прошел в Нижнем Новгороде.

Данный турнир является рейтинговым для спортсменов разных возрастов, начиная с 7 лет. Войти здесь в топ-8, а уж тем более в призовую тройку – событие вполне себе знаковое и достойное аплодисментов. Соревнования проходят на протяжении года в несколько этапов, «перебираясь» из региона в регион.

В призеры на сей раз удалось пробиться Алене Кудрявцевой, сценический псевдоним «Молния» (подобные дополнительные имена – одна из традиций брейкеров). Успеха она добилась в состязаниях девушек 16–18 лет. Как рассказал ее тренер Степан Чжан, к своему пьедесталу на Break Ramble Алена шла два года, стабильно удерживаясь восьмерке сильнейших.

В баттле за третье место сибирячка сражалась с Елизаветой «Volchok» Волковой из Псковской области. Такие поединки предполагают поочередный выход соперников на подиум в течение одного раунда. Каждый показывает свое мастерство, а лучший – проходит в следующий раунд. Либо становится обладателем той или иной награды, если битва идет уже конкретно за нее.

Решающий баттл для Алены-Молнии на нижегородской арене стал, по сути, триумфальным. Целенаправленная, упорная и долгая работа принесла ей заветную награду.