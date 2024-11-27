В Новосибирской области построили бассейн с 25-метровой большой чашей и 10-метровой малой

В селе Баган Новосибирской области введен в эксплуатацию бассейн с большой и малой чашами, в которых смогут заниматься жители села всех возрастов. Сегодня ближайшие бассейны для занятий спортом расположены в Карасукском и Купинском районах.

«Правительство Новосибирской области активно участвует в различных федеральных программах и национальных проектах, по которым на территории области строятся социальные объекты, в том числе спортивные сооружения. В начале года по нацпроекту «Демография» запущен знаковый для Новосибирска спорткомплекс – бассейн СКА, сегодня получено разрешение на ввод 2-этажного бассейна в Багане, строительство которого стало возможным благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Для жителей села новый спорткомплекс станет центром притяжения спортивной жизни», – отметил первый замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.