В Новосибирской области построили бассейн с 25-метровой большой чашей и 10-метровой малой

Двухэтажное здание нового бассейна в Багане готово принять взрослых и маленьких пловцов.
В селе Баган Новосибирской области введен в эксплуатацию бассейн с большой и малой чашами, в которых смогут заниматься жители села всех возрастов. Сегодня ближайшие бассейны для занятий спортом расположены в Карасукском и Купинском районах.
«Правительство Новосибирской области активно участвует в различных федеральных программах и национальных проектах, по которым на территории области строятся социальные объекты, в том числе спортивные сооружения. В начале года по нацпроекту «Демография» запущен знаковый для Новосибирска спорткомплекс – бассейн СКА, сегодня получено разрешение на ввод 2-этажного бассейна в Багане, строительство которого стало возможным благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Для жителей села новый спорткомплекс станет центром притяжения спортивной жизни», – отметил первый замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.
По проекту в здании нового бассейна будут обустроены две чаши – 25-метровая большая чаша на 5 дорожек, в которой одновременно смогут заниматься до 32 человек, и 10-метровая малая чаша, которая способна вместить до 15 ребятишек за урок.
Дмитрий Тимонов напомнил, что сегодня одновременно в работе в разных стадиях – от проектирования до строительства – остаются еще около 10 объектов спорта, ввод которых запланирован в 2025-27 годах.
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