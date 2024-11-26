Новосибирская спортсменка — в числе лучших на соревнованиях «Надежды России» по художественной гимнастике

Традиционные старты для юниоров «Надежды России» проходили в Ульяновске. Порядка 220 ведущих представителей художественной гимнастики (не только девушек, но и юношей) из разных уголков страны вели борьбу в трех возрастных категориях: 10–11, 12–13 и 13–15 лет.

К участию в индивидуальном многоборье были допущены лишь спортсмены средней из названных групп, выступающие по программе кандидатов в мастера спорта.

Именно в этой группе боролась наша Юлия Проценко, воспитанница «Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике». Сегодня она параллельно тренируется в Москве. 12-летняя сибирячка победила в соревнованиях мячом, с лентой, а по итогам всей борьбы завоевала главную награду турнира – личное золото в многоборье!