Новосибирская спортсменка — в числе лучших на соревнованиях «Надежды России» по художественной гимнастике

Юная «художница» выиграла в состязаниях с мячом и лентой, а также завоевала главную награду турнира – личное золото в многоборье.
Традиционные старты для юниоров «Надежды России» проходили в Ульяновске. Порядка 220 ведущих представителей художественной гимнастики (не только девушек, но и юношей) из разных уголков страны вели борьбу в трех возрастных категориях: 10–11, 12–13 и 13–15 лет.
К участию в индивидуальном многоборье были допущены лишь спортсмены средней из названных групп, выступающие по программе кандидатов в мастера спорта.
Именно в этой группе боролась наша Юлия Проценко, воспитанница «Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике». Сегодня она параллельно тренируется в Москве. 12-летняя сибирячка победила в соревнованиях мячом, с лентой, а по итогам всей борьбы завоевала главную награду турнира – личное золото в многоборье!
По итогам многоборья Юлия набрала 148,050 очка. Вторую и третью ступени пьедестала заняли столичные гимнастки – Арина Реквава (146,850) и Виктория Зиньковская (145,950) соответственно.
Тренируют нашу гимнастку Марина Нецветаева и Елена Баслык (Новосибирская область), Вера Шаталина и Екатерина Панкова (Москва).
«Надежды России» – одни из важнейших стартов в карьере молодых «художниц», а теперь и «художников», яркий спортивный праздник, который проходит в атмосфере острой конкуренции, но в то же время дружбы, тепла и вдохновения. Соревнования выявляют лучших из лучших (в указанных возрастных группах), дают вполне объективную картину того, насколько в российских регионах подготовлен резерв.
Фото: Олег Наумов
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