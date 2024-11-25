Новосибирские спортсменки завоевали медали Гран-при Федерации синхронного плавания России

По итогам Гран-при Федерации синхронного плавания России наши девушки трижды поднялись на пьедестал! В активе сборной Новосибирской области – серебро и три бронзы по итогам групповых упражнений. Кроме того, многообещающе выступил наш дуэт, в первом своем виде программы замкнув шестерку, а во втором – четверку сильнейших.

Все это – результаты по сумме пяти этапов Гран-при. Его финал (он же заключительный – пятый этап) состоялся 18–23 ноября в Калининграде. Там-то и решилась судьба всех наград, борьба за которые началась еще в ноябре – декабре 2023 года, на первом этапе соревнований. Местом событий стал Ханты-Мансийск.

Второй состоялся в минувшем апреле. Честь принимать эти крупные престижные старты выпала тогда Новосибирской области. Этап Гран-при, напомним, проходил у нас в рамках традиционных всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Краса Сибири». Третий и четвертый этап в дальнейшем принимали Набережные Челны (Татарстан) и Москва соответственно.

И вот – пятый! Он состоялся в рамках Кубка России. Своим мастерством в бассейне Дворца спорта «Автотор-Арена» блеснули более 250 участников (в том числе юношей) из 14 субъектов РФ – это ДНР, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Краснодарский край, Калининградская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская, Тульская, Тюменская области, Москва и Санкт-Петербург.