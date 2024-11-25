Кто вошел в число сильнейших на чемпионате мира по бильярду?

Чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «пирамида-командные соревнования» завершился в Новосибирской области. За звание чемпионов мира боролись 144 спортсмена из 21 страны. Лидерство определялось среди 52 пар у мужчин и среди 20 у женщин. Последний раз такой чемпионат мира в регионе проходил в 2018 году.

«Чемпионат мира в Новосибирской области выделялся в мире бильярда. В течение шести дней мы были погружены в атмосферу этого спорта. Очень широкая география участников для русского бильярда. Впервые участвовали игроки из Южно-Африканской Республики и Мьянмы», – отметила заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова в ходе торжественной церемонии закрытия турнира.

На чемпионате мира была организована онлайн трансляция с первых дней турнира до финалов. Это привлекло болельщиков со всего мира. Билеты на день финалов были разобраны заранее. Болельщики приезжали из других городов. Были организованы развлекательные зоны для зрителей, чемпионат мира стал праздником, на который приходили взрослые, дети. Гости турнира знакомились с достопримечательностями, побывали на волейболе, в музеях, знакомились с национальной кухней.