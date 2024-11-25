Кто вошел в число сильнейших на чемпионате мира по бильярду?

Значимый для бильярдного спорта турнир проходил в «Новосибирск-Экспоцентре».
Чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «пирамида-командные соревнования» завершился в Новосибирской области. За звание чемпионов мира боролись 144 спортсмена из 21 страны. Лидерство определялось среди 52 пар у мужчин и среди 20 у женщин. Последний раз такой чемпионат мира в регионе проходил в 2018 году.
«Чемпионат мира в Новосибирской области выделялся в мире бильярда. В течение шести дней мы были погружены в атмосферу этого спорта. Очень широкая география участников для русского бильярда. Впервые участвовали игроки из Южно-Африканской Республики и Мьянмы», – отметила заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова в ходе торжественной церемонии закрытия турнира.
На чемпионате мира была организована онлайн трансляция с первых дней турнира до финалов. Это привлекло болельщиков со всего мира. Билеты на день финалов были разобраны заранее. Болельщики приезжали из других городов. Были организованы развлекательные зоны для зрителей, чемпионат мира стал праздником, на который приходили взрослые, дети. Гости турнира знакомились с достопримечательностями, побывали на волейболе, в музеях, знакомились с национальной кухней.
Организационным комитетом по подготовке и проведению чемпионата мира под личным контролем Андрея Травникова была проведена большая работа, которую высоко оценил президент международной конфедерации пирамиды Павел Завальный.
Чемпионат мира стал школой высшего мастерства и для юных спортсменов, которые были волонтерами и вживую наблюдали за матчами сильнейших мастеров. «Это неоценимый спортивный опыт для наших ребят. А для региона в целом – это возможность расширить спортивный календарь соревнований и сделать шаг к тому, чтобы бильярдный спорт развивался в каждом районе области», – отметила Валентина Дудникова.
В финальных играх выступили российские пары. За звание чемпионов мира 2024 года по бильярдному спорту боролись россияне: Гузов Ростислав и Саетгалеев Артём (Россия-11) против Шкоды Дмитрия и Иванова Павла (Россия-18). У женщин в финале также встретились россиянки – Зверинцева Анастасия и Панова Лилия (Россия-4) против Брытченко Екатерины и Левкиной Алены (Россия-5). Среди мужчин победу праздновала пара Шкода Дмитрий и Иванов Павел, у женщин вперед вышли юные спортсменки Брытченко Екатерина и Левкина Алена.
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