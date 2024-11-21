Фонбет матч звезд КХЛ: на лед «Сибирь-Арены» выйдут легендарные хоккеисты

Фонбет матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля 2025 года в Новосибирске на многофункциональной ледовой арене «Сибирь-Арена» – участие в нем примут лучшие игроки Лиги, рассказывает KHL.ru.

19 ноября стартовало голосование по выбору первого участника Фонбет Матча Звезд КХЛ – им станет один из 56 героев Fonbet Overtime нынешнего сезона. Среди них – лидер московского «Динамо» Никита Гусев, капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, самые яркие звезды Лиги Александр Радулов («Локомотив») и Евгений Кузнецов (СКА), креативный спартаковец Николай Голдобин, главные фрешмены КХЛ Василий Атанасов («Торпедо») и Максим Шабанов («Трактор») и многие другие.

Игрок, набравший больше всего голосов, попадет в состав дивизиона, в котором выступает его клуб. Далее пройдёт голосование среди болельщиков и представителей СМИ по определению участников звёздного уик-энда. Окончательные составы команд будут сформированы после того, как свой выбор сделает Лига.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

12+