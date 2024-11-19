В Новосибирской области закончились всероссийские соревнования по боулингу

Победителями в личных соревнованиях стали томич Александр Васекин и Ольга Каширская из Омской области. Новосибирец Виктор Гребенников показал третий результат в квалификации, однако проиграл в четвертьфинале и занял пятое место. Также в восьмёрку сильнейших вышел наш Михаил Мнацаканов (7 место) – он также не сумел пробиться в полуфинал.

В женских соревнованиях, напротив, четвертьфиналы принесли победы трем новосибирским спортсменкам. В полуфиналы вышли Наталья Пражак (3 место в квалификации), Елена Зюзина (4) и Анна Кафлевская (8). Елена Зюзина выиграла полуфинал у Натальи Пражак, но в финале уступила Ольге Каширской. Анна Кафлевская в матче земляков выиграла бронзовую награду.

В командных соревнованиях наша мужская команда (Евгений Грязин, Фёдор Влаев, Максим Зайцев) показала второй результат в квалификации, однако в медальных матчах потерпела два поражения и заняла четвёртое место.

Драматичным получился финал командных соревнований женщин. В квалификации сборная Новосибирской области заняла третье место. В полуфинале наши девушки Наталья Пражак, Елена Зюзина, Анна Кафлевская взяли верх над соперницами из Санкт-Петербурга 506:433, в финале встречались команды Новосибирской и Омской областей. Матч завершился вничью 508:508. В дополнительных бросках хозяева взяли верх 27:26 и завоевали золотые медали.