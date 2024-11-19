В Новосибирской области закончились всероссийские соревнования по боулингу

Состязания собрали солидный состав с участием мастеров спорта со всей страны – от Хабаровского края до Петербурга.
В боулинг-центре «Квантум» завершились всероссийские соревнования по боулингу. Новосибирские спортсмены завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Всероссийские соревнования по боулингу в Новосибирской области собрали более 150 спортсменов и тренеров из 15 субъектов Российской Федерации: Республики Татарстан, Алтайского, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской, Московской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской и Тюменской областей, ХМАО – Югры, Москвы и Санкт-Петербурга.
Награды разыгрывались в четырех спортивных дисциплинах: личные соревнования, парные соревнования, парные соревнования – смешанные, командные соревнования (3 человека).
В личных соревнованиях мужчин на медали претендовали 75 мужчин, среди них 21 мастер спорта, у женщин в личном турнире выступали 40 спортсменок (8 мастеров спорта).
Победителями в личных соревнованиях стали томич Александр Васекин и Ольга Каширская из Омской области. Новосибирец Виктор Гребенников показал третий результат в квалификации, однако проиграл в четвертьфинале и занял пятое место. Также в восьмёрку сильнейших вышел наш Михаил Мнацаканов (7 место) – он также не сумел пробиться в полуфинал.
В женских соревнованиях, напротив, четвертьфиналы принесли победы трем новосибирским спортсменкам. В полуфиналы вышли Наталья Пражак (3 место в квалификации), Елена Зюзина (4) и Анна Кафлевская (8). Елена Зюзина выиграла полуфинал у Натальи Пражак, но в финале уступила Ольге Каширской. Анна Кафлевская в матче земляков выиграла бронзовую награду.
В командных соревнованиях наша мужская команда (Евгений Грязин, Фёдор Влаев, Максим Зайцев) показала второй результат в квалификации, однако в медальных матчах потерпела два поражения и заняла четвёртое место.
Драматичным получился финал командных соревнований женщин. В квалификации сборная Новосибирской области заняла третье место. В полуфинале наши девушки Наталья Пражак, Елена Зюзина, Анна Кафлевская взяли верх над соперницами из Санкт-Петербурга 506:433, в финале встречались команды Новосибирской и Омской областей. Матч завершился вничью 508:508. В дополнительных бросках хозяева взяли верх 27:26 и завоевали золотые медали.
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