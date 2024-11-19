Всероссийские соревнования «Золотая ласта» состоялись в новосибирском бассейне «Нептун»

«Золотая ласта» выявила сильнейших! Традиционные всероссийские соревнования по подводному спорту для юниоров и юниорок наша область принимала в четырнадцатый раз. Первенство на дорожках бассейна «Нептун» оспаривали в этом году 157 спортсменов, представляющих десять регионов РФ.

Своим мастерством блеснули пловцы-подводники в возрасте 14–17 лет из Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Томской и Ярославской областей.

Жесткая конкуренция, яркие эмоции, три дня интригующей, бескомпромиссной борьбы – и вот мы подсчитываем заслуженные награды! Их в активе Новосибирской области десять – одна золотая, две серебряные, семь бронзовых. На личных дистанциях отличились более других Софья Дорогавцева и Елизавета Купрессова, которые в разных видах программы сумели добыть золото и серебро соответственно.