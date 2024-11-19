Всероссийские соревнования «Золотая ласта» состоялись в новосибирском бассейне «Нептун»

Сборная команда Новосибирской области завоевала на турнире десять медалей: одну золотую, две серебряные и семь бронзовых.
«Золотая ласта» выявила сильнейших! Традиционные всероссийские соревнования по подводному спорту для юниоров и юниорок наша область принимала в четырнадцатый раз. Первенство на дорожках бассейна «Нептун» оспаривали в этом году 157 спортсменов, представляющих десять регионов РФ.
Своим мастерством блеснули пловцы-подводники в возрасте 14–17 лет из Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Томской и Ярославской областей.
Жесткая конкуренция, яркие эмоции, три дня интригующей, бескомпромиссной борьбы – и вот мы подсчитываем заслуженные награды! Их в активе Новосибирской области десять – одна золотая, две серебряные, семь бронзовых. На личных дистанциях отличились более других Софья Дорогавцева и Елизавета Купрессова, которые в разных видах программы сумели добыть золото и серебро соответственно.
По итогу сборная команда Новосибирской области завоевала на турнире «Золотая ласта" 1 золотую, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.
Золото получила Софья Дорогавцева на дистанции 100 метров в плавании в классических ластах.
Серебряные медали – у Елизаветы Купрессовой на дистанции 400 метров в плавании в ластах и у эстафетной команды в составе: София Калабина, Захар Земляков, Елизавета Купрессова и Александр Арсентьев (4*50 метров, плавание в ластах, смешанная).
Бронзовые медали завоевали:
Софья Дорогавцева на дистанции 50 метров в плавании в классических ласта;
Елизавета Купрессова на дистанции 200 метров в плавании в ластах;
Дмитрий Зайцев на дистанциях 50 и 100 метров в плавании в классических ластах;
Софья Сырямина на дистанции 100 метров в плавании в классических ластах;
эстафетная команда юниорок (4×100 метров) в составе: Полина Беликова, Варвара Шахова, София Калабина и Елизавета Купрессова;
эстафетная команда юниоров (4×100 метров) в составе: Захар Земляков, Арсений Гулец, Егор Кравцов и Александр Ступак.
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