Игра началась: Новосибирская область принимает чемпионат мира по бильярдному спорту

Турнир проводится в дисциплине «свободная пирамида – командные соревнования», отличающейся зрелищностью и непредсказуемостью.
В Новосибирской области стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту. В командных соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из 21 страны Европы, Азии и Африки. В звёздном составе участников немало победителей и призёров предыдущих чемпионатов планеты. Финалы турнира состоятся 23 ноября.
52 пары заявлены в мужском турнире чемпионата мира по бильярдному спорту, 20 дуэтов оспаривают медали в соревнованиях среди женщин. Среди участников 2 заслуженных мастера спорта, 22 мастера спорта международного класса.
Чемпионат мира проводится в дисциплине «свободная пирамида – командные соревнования». Участники играют пара на пару. Эта дисциплина отличается зрелищностью и непредсказуемостью. По оценкам экспертов не меньше десяти мужских пар имеют примерно равные шансы на победу. Среди стран фаворитами называются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Туркменистан. В женских соревнованиях в группе претендентов на золото в основном российские пары.
Новосибирская область радушно принимает гостей. В аэропорту «Толмачёво» международные делегации встречали артисты государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», в экспоцентре организована зона питания с блюдами русской кухни, также рядом с турнирной зоной сделано досуговое пространство для детей и взрослых, где болельщики, гости чемпионата могут сами поиграть в бильярд, другие игры, познакомиться с историей развития бильярдного спорта в нашем регионе. Таким образом, чемпионат мира является семейным спортивным праздником.
Новосибирская область второй раз принимает чемпионат мира по бильярдному спорту. Ранее наш регион встречал мировой форум в 2009 году. В 2024 году площадкой соревнований стал международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр». На площади 2000 квадратных метров установлены 12 столов фабрики «Старт», считающейся одним из флагманов среди производителей оборудования для бильярда. По оценкам главного судьи соревнований Аркадия Лошакова, турнирная зона организована очень профессионально. У спортсменов много пространства, есть удобные места для отдыха.
Новосибирскую область в составе национальной сборной представляют на чемпионате мира девять игроков: мастера спорта России Анастасия Зырянова и Елизавета Сидоренко, кандидаты в мастера спорта Артем Жогин, Дарья Зацепина, Артем Козин, Илья Кондратьев, Наталья Крупенникова, Никита Осипов и Евгений Ткачев. В первом туре победы одержали Анастасия Зырянова – Елизавета Сидоренко, Никита Осипов – Евгений Ткачёв, Артём Жогин – Артём Козин, Наталья Крупенникова, которая выступает в паре с Юлией Трубниковой из Барнаула.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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