Игра началась: Новосибирская область принимает чемпионат мира по бильярдному спорту

В Новосибирской области стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту. В командных соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из 21 страны Европы, Азии и Африки. В звёздном составе участников немало победителей и призёров предыдущих чемпионатов планеты. Финалы турнира состоятся 23 ноября.

52 пары заявлены в мужском турнире чемпионата мира по бильярдному спорту, 20 дуэтов оспаривают медали в соревнованиях среди женщин. Среди участников 2 заслуженных мастера спорта, 22 мастера спорта международного класса.

Чемпионат мира проводится в дисциплине «свободная пирамида – командные соревнования». Участники играют пара на пару. Эта дисциплина отличается зрелищностью и непредсказуемостью. По оценкам экспертов не меньше десяти мужских пар имеют примерно равные шансы на победу. Среди стран фаворитами называются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Туркменистан. В женских соревнованиях в группе претендентов на золото в основном российские пары.

Новосибирская область радушно принимает гостей. В аэропорту «Толмачёво» международные делегации встречали артисты государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», в экспоцентре организована зона питания с блюдами русской кухни, также рядом с турнирной зоной сделано досуговое пространство для детей и взрослых, где болельщики, гости чемпионата могут сами поиграть в бильярд, другие игры, познакомиться с историей развития бильярдного спорта в нашем регионе. Таким образом, чемпионат мира является семейным спортивным праздником.