Айкидо, джиу-джитсу, ушу и другие: Новосибирская область принимает Всероссийский фестиваль боевых искусств

Всероссийский фестиваль боевых искусств будет проходить в регионе уже в 19-й раз. В этом году площадкой мероприятия станет ледовый дворец спорта «Сибирь». Для участия прибудут спортсмены из разных уголков нашей страны. На спортивных площадках с 15 по 17 ноября пройдут соревнования более чем по 21 виду и дисциплинам спорта.

«С каждым годом количество ребят, занимающихся боевыми искусствами, становится все больше и больше, появляются новые направления – универсальный бой, хапкидо и другие. Одним из многочисленных видов единоборств является вид спорта карате, имеющий разные направления и стили, у которого зародились большие традиции в Новосибирской области, а спортсмены славятся результатами не только на территории Российской Федерации, но и на международной арене», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта региона Иван Довгаль в ходе пресс-конференции.

В фестивале будут представлены такие виды боевых искусств и спортивных единоборств, как: айкидо, косики карате, тхэквон-до МФТ, восточное боевое единоборство (Вьет Во Дао, Сито-рю), джиу-джитсу, тахэквон-до ИТФ, ушу, современный мечевой бой, армейский рукопашный бой, киокушин, рукопашный бой, кендо, спортивная борьба (грэпплинг, панкратион), спортивный ножевой бой, хапкидо, смешенные единоборства (ОСЕ), кикбоксинг, универсальный бой, практическая стрельба.

Президент Новосибирского филиала «Российской Союз боевых искусств» Евгений Покровский подчеркнул, что мероприятие является прекрасной возможностью для вовлечения детей в занятия как единоборствами, так и в целом в занятия физической культурой и спортом. «Когда мы начинали делать этот фестиваль, то старались сделать так, чтобы он заинтересовал все районы Новосибирской области и регионы РФ. Тогда это был большой успех в развитии восточных единоборств. И радует, что сегодня он популярен настолько, что мы не укладываемся в один день его проведения», – рассказал он.

В рамках фестиваля пройдут первенство и чемпионаты Новосибирской области и Сибирского федерального округа по многим представленным видам спорта. Данный фестиваль дает возможность показать свое направление работы спортивным федерациям. Отметим, что на территории Новосибирской области аккредитовано 27 региональных спортивных федераций по 28 видам спорта, представляющих единоборства.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

12+