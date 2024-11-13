Новосибирский спортсмен завоевал серебро международных состязаний «Москва – Вселенная каратэ»

Впервые такие соревнования прошли в 2022 и стали полноценной альтернативой московскому этапу престижной серии рейтинговых турниров Karate1 Premier League (Премьер-лига Karate1). Новый форум зародился в условиях, когда российские спортсмены в результате санкций были отстранены от традиционных международных стартов. К тому же нашу страну лишили права проводить этап названной «Премьер-лиги». А в профессиональной карьере атлетов это были очень важные, знаковые состязания, проводимые по правилам и под эгидой Всемирной федерации каратэ (WKF). Но, как говорится, свято место пусто не бывает: уже вскоре свою летопись начал новый турнир....

Первый же турнир «Москва – Вселенная каратэ» привлек спортсменов из 21 страны мира. В 2023 году участники приехали из 27 стран. Теперь и этот показатель возрос.

При этом сохранился привычный для каратистов формат «Премьер-лиги»: спортсмены в каждой дисциплине разделены на восемь групп, по четыре человека. В каждой группе соревнования идут по круговой системе, после чего победители групповых этапов выходят в четвертьфиналы. Далее по графику – полуфиналы и решающие поединки.