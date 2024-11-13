Новосибирский спортсмен завоевал серебро международных состязаний «Москва – Вселенная каратэ»

Турнир в столице собрал лучших представителей популярного единоборства из 31 страны.
Впервые такие соревнования прошли в 2022 и стали полноценной альтернативой московскому этапу престижной серии рейтинговых турниров Karate1 Premier League (Премьер-лига Karate1). Новый форум зародился в условиях, когда российские спортсмены в результате санкций были отстранены от традиционных международных стартов. К тому же нашу страну лишили права проводить этап названной «Премьер-лиги». А в профессиональной карьере атлетов это были очень важные, знаковые состязания, проводимые по правилам и под эгидой Всемирной федерации каратэ (WKF). Но, как говорится, свято место пусто не бывает: уже вскоре свою летопись начал новый турнир....
Первый же турнир «Москва – Вселенная каратэ» привлек спортсменов из 21 страны мира. В 2023 году участники приехали из 27 стран. Теперь и этот показатель возрос.
При этом сохранился привычный для каратистов формат «Премьер-лиги»: спортсмены в каждой дисциплине разделены на восемь групп, по четыре человека. В каждой группе соревнования идут по круговой системе, после чего победители групповых этапов выходят в четвертьфиналы. Далее по графику – полуфиналы и решающие поединки.
Мастер спорта России международного класса Юрик Оганнисян добился успеха в весовой категории 67 кг. Он уверенно прошел в финал, но уступил золото соотечественнику – Даниле Михайличенко (Санкт-Петербург). Третью ступень пьедестала разделили Павел Ухабов (Москва) и представитель Азербайджана Хусейн Маммадли. Еще один новосибирец, Анатолий Илюшин, выступал в этой же весовой категории, остановившись на четвертьфинальной стадии.
В активе Юрика Оганнисяна есть две медали «Премьер-лиги Karate1»: в 2021 году он завоевал бронзу ее московского этапа, в 2022-м – серебро этапа, проходившего в Объединенных Арабских Эмиратах. Спортсмен также является бронзовым призером чемпионата Европы (2021) и чемпионата мира (2021).
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