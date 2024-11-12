Новосибирцы взяли полный комплект наград на первом официальном чемпионате России по силовому экстриму

Силовой экстрим получил официальный статус вида спорта в 2021 году, сегодня Федерация силового экстрима России насчитывает 50 региональных отделений, которые объединяют 12 тысяч атлетов. В Новосибирской области профильная федерация аккредитована в 2024 году.

Турнир в Сочи собрал более 100 спортсменов из 35 регионов страны. Участники состязались в четырех весовых категориях по нескольким дисциплинам: бег с коромыслом, поднятие бревна, становая тяга, «прогулка фермера» (перенос веса на большое расстояние).

«Все упражнения сложные, силовой экстрим интересный вид спорта, тут нет упора именно на силу, есть упражнения и на силу, и на скорость, и на выносливость, – пояснил в интервью телеканалу «Вести Сочи» президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

По итогам турнира спортсмены Новосибирской области собрали полный комплект наград. Среди мужчин в весовой категории до 80 кг победу одержал Денис Куклин (Новосибирск), среди женщин в весовой категории до 81 кг серебро у Анастасии Дороховой (р. п. Колывань), а бронзу в весовой категории до 64 кг завоевала Анастасия Петрова (Новосибирск).

– Ребята собрались очень серьезные, все с большим опытом, – делится впечатлениями победитель Денис Куклин. - В Новосибирской области проводится в среднем шесть турниров по силовому экстриму. Радует, что все больше спортсменов приезжает из других регионов и даже стран. Так, на фестиваль, который пройдет 23 ноября в Краснообске, приедут спортсмены из Индии.

Международный фестиваль по силовому экстриму «Гран При Новосибирск» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в целях популяризации силового экстрима и развития неолимпийских видов спорта. В рамках фестиваля спортсмены выполнят следующие упражнения: «богатрыское бревно» (подъем снаряда 100 и 120 кг), «камень Атласа» (подъем снарядов с возрастанием веса), «прогулка фермера», «молот» (подъем снаряда на время).