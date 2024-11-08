Новосибирские параатлетки завоевали два золота и серебро на Кубке России по бадминтону

Бадминтон — сложный технический вид спорта, поэтому не так много параатлетов с повреждениями рук и ног готовы конкурировать в этой игре. Участники Кубка России выступали в 12 спортивных классах. Победителями в них в одиночной категории стали спортсмены из 10 регионов. Лишь в Чувашской Республике подготовлены три бадминтониста, победившие в разных классах. Девять чемпионов в одиночных играх представляли разные регионы - Санкт-Петербург, Новосибирскую, Архангельскую, Московскую, Самарскую, Костромскую, Ульяновскую области, ХМАО-Югра, Республику Татарстан.

В составе сборной Новосибирской области на Кубке России выступали воспитанницы Екатерины Зверевой Анна Пушкаревская (класс SU5) и Юлия Минибаева (класс SL3).