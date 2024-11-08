Новосибирские параатлетки завоевали два золота и серебро на Кубке России по бадминтону

В Раменском (Московская область) завершились соревнования для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Бадминтон — сложный технический вид спорта, поэтому не так много параатлетов с повреждениями рук и ног готовы конкурировать в этой игре. Участники Кубка России выступали в 12 спортивных классах. Победителями в них в одиночной категории стали спортсмены из 10 регионов. Лишь в Чувашской Республике подготовлены три бадминтониста, победившие в разных классах. Девять чемпионов в одиночных играх представляли разные регионы - Санкт-Петербург, Новосибирскую, Архангельскую, Московскую, Самарскую, Костромскую, Ульяновскую области, ХМАО-Югра, Республику Татарстан.
В составе сборной Новосибирской области на Кубке России выступали воспитанницы Екатерины Зверевой Анна Пушкаревская (класс SU5) и Юлия Минибаева (класс SL3).
Анна Пушкаревская, неоднократно побеждавшая на чемпионатах страны, уверенно справилась с соперницами из Ульяновской и Самарской областей и завоевала золотую медаль. В классе SL3 выступали 6 бадминтонисток. 17-летняя Юлия Минибаева была одной из самых молодых в своей группе. Она одержала 4 победы и уступила только фавориту – опытной Вите Вимба из Чувашской Республики. У Юлии Минибаевой – серебряная медаль в одиночной категории.
В женском парном разряде объединялись спортсменки трёх классов SL3, SL4, SU5. На медали претендовали шесть дуэтов и среди них пара Анна Пушкаревская – Юлия Минибаева. Наши девушки уверенно выиграли четыре встречи, а вот поединок против Елизаветы Кожемяко и Екатерины Огинской (Московская область – Псковская область) до самого конца был непредсказуемым. Лишь в концовке третьей партии новосибирские бадминтонистки взяли верх 2:1 (21:15, 24:26, 21:18).
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