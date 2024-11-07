Мягкое приземление: в новосибирском сноуборд-парке появился уникальный надувной комплекс

В сноуборд-парке фристайл-центре «Горский» установлен новый надувной комплекс имитации приземления. Объект длиной 50 метров и шириной 20 метров оптимизирован с учётом опыта использования аналогичных комплексов в нашем и других регионах и превосходит по эксплуатационным характеристикам большинство мировых аналогов.

Надувной комплекс имитации приземления – это, проще говоря, мягкая подушка, на которую приземляются сноубордисты после выполнения трюков. В нашем сноуборд-парке первая подобная подушка была запущена в эксплуатацию в 2020 году. Параллельно были сделаны искусственные трассы для спуска на сноуборде или лыжах в летнее время, что позволило круглогодично полноценно отрабатывать трюки мастерам мягких дисциплин сноуборда или фристайла. В Новосибирскую область регулярно приезжали сборные России по сноуборду и фристайлу и проводили у нас тренировочные сборы.

Новый комплекс спроектирован и изготовлен с учётом многолетнего опыта эксплуатации подобных конструкций. По словам директора СШОР по сноуборду Новосибирской области Антона Благовидова, подушка немного шире – 20 метров вместо 18, что даст дополнительную свободу при строительстве трамплинов. Основной плюс новой подушки – увеличенное время полёта, то есть сноубордисты при меньшей скорости могут увеличивать амплитуду трюков без ущерба безопасности. Также новый комплекс имеет увеличенную высоту стены на выкате, что также повышает безопасность спортсменов.