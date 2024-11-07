Мягкое приземление: в новосибирском сноуборд-парке появился уникальный надувной комплекс

Новая «подушка» впечатляет габаритами (длина — 50 метров, ширина — 20 метров), что даст дополнительную свободу при строительстве трамплинов.
В сноуборд-парке фристайл-центре «Горский» установлен новый надувной комплекс имитации приземления. Объект длиной 50 метров и шириной 20 метров оптимизирован с учётом опыта использования аналогичных комплексов в нашем и других регионах и превосходит по эксплуатационным характеристикам большинство мировых аналогов.
Надувной комплекс имитации приземления – это, проще говоря, мягкая подушка, на которую приземляются сноубордисты после выполнения трюков. В нашем сноуборд-парке первая подобная подушка была запущена в эксплуатацию в 2020 году. Параллельно были сделаны искусственные трассы для спуска на сноуборде или лыжах в летнее время, что позволило круглогодично полноценно отрабатывать трюки мастерам мягких дисциплин сноуборда или фристайла. В Новосибирскую область регулярно приезжали сборные России по сноуборду и фристайлу и проводили у нас тренировочные сборы.
Новый комплекс спроектирован и изготовлен с учётом многолетнего опыта эксплуатации подобных конструкций. По словам директора СШОР по сноуборду Новосибирской области Антона Благовидова, подушка немного шире – 20 метров вместо 18, что даст дополнительную свободу при строительстве трамплинов. Основной плюс новой подушки – увеличенное время полёта, то есть сноубордисты при меньшей скорости могут увеличивать амплитуду трюков без ущерба безопасности. Также новый комплекс имеет увеличенную высоту стены на выкате, что также повышает безопасность спортсменов.
Перед постановкой технической задачи разработчикам, наши специалисты постарались улучшить эксплуатационные «мелочи», которые, несмотря на кажущуюся незначительность, повышают вариативность и удобство тренировочного процесса. Так сейчас подушка имеет несколько независимых контуров поддержания давления воздуха, что позволяет снижать или увеличивать давление в отдельных секциях. Это важно при эксплуатации в холодное время года. Изменён профиль верхнего слоя, что обеспечивает лучшую смачиваемость поверхности и, соответственно, скольжение в жаркий период.
Подушка разработана российскими производителями, которые вместе с новосибирскими специалистами монтировали надувной комплекс последнего поколения в сноуборд-парке «Горский». Монтаж пятитонной конструкции занял шесть дней. По словам Павла Харитонова, представляющего разработчиков, новая подушка имеет немало технологических отличий, которые выделяют её среди мировых конкурентов. На подушке установлен особый ударопрочный материал ПВХ, который выдерживает удары даже острыми кантами сноуборда. Зарубежные аналоги предусматривают обязательное использование затупленных кантов. При изготовлении конструкции применяется собственная система крепежа покрытия, которая обеспечивает высокую прочность и более продолжительное время эксплуатации в сравнении с аналогами.
После выпадения снега и подготовки снежных трасс спортсмены начнут тренировки на новом надувном комплексе имитации приземления. Национальная сборная сейчас проводит сборы в Китае и ждёт наступления зимы в Новосибирской области, чтобы приехать к нам на тренировки на усовершенствованном комплексе.
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