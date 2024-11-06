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44 медали в копилке: триумф новосибирских спортсменов на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

В общекомандном зачете сборная Новосибирской области одержала безоговорочную победу.

sport.nso.ru

В Новосибирской области завершились Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) на призы КБИ «Мангуста». Наши спортсмены завоевали 15 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых медалей в соревнованиях взрослых, юниоров, юношей и девушек.

Всероссийские соревнования по тхэквондо олимпийской федерации ВТФ проводятся в Новосибирской области с 1994 года. В этом году традиционный турнир собрал 536 спортсменов из 14 регионов РФ.

Наибольшая конкуренция была отмечена в возрастной группе юниоров, где почти в каждой весовой категории победителям приходилось проводить по четыре боя, чтобы доказать своё первенство.

sport.nso.ru
sport.nso.ru
sport.nso.ru

В соревнованиях мужчин и женщин внимание было приковано к выступлению лидеров, особенно тех, кто готовился к чемпионату России. Александра Лушкина, Анастасия Митрофанова и Олеся Рубцова одержали победы в своих весовых категориях, проверили в боевых условиях технические заготовки и отправились на главный турнир сезона — чемпионат страны в Нальчике. В прошлом наши девушки выигрывали серебряные и бронзовые медали чемпионата и кубка страны.

В общекомандном зачёте Всероссийских соревнований сборная нашего региона одержала убедительную победу.

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