44 медали в копилке: триумф новосибирских спортсменов на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

В общекомандном зачете сборная Новосибирской области одержала безоговорочную победу.
В Новосибирской области завершились Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) на призы КБИ «Мангуста». Наши спортсмены завоевали 15 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых медалей в соревнованиях взрослых, юниоров, юношей и девушек.
Всероссийские соревнования по тхэквондо олимпийской федерации ВТФ проводятся в Новосибирской области с 1994 года. В этом году традиционный турнир собрал 536 спортсменов из 14 регионов РФ.
Наибольшая конкуренция была отмечена в возрастной группе юниоров, где почти в каждой весовой категории победителям приходилось проводить по четыре боя, чтобы доказать своё первенство.
В соревнованиях мужчин и женщин внимание было приковано к выступлению лидеров, особенно тех, кто готовился к чемпионату России. Александра Лушкина, Анастасия Митрофанова и Олеся Рубцова одержали победы в своих весовых категориях, проверили в боевых условиях технические заготовки и отправились на главный турнир сезона — чемпионат страны в Нальчике. В прошлом наши девушки выигрывали серебряные и бронзовые медали чемпионата и кубка страны.
В общекомандном зачёте Всероссийских соревнований сборная нашего региона одержала убедительную победу.
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