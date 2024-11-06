44 медали в копилке: триумф новосибирских спортсменов на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

В Новосибирской области завершились Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) на призы КБИ «Мангуста». Наши спортсмены завоевали 15 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых медалей в соревнованиях взрослых, юниоров, юношей и девушек.

Всероссийские соревнования по тхэквондо олимпийской федерации ВТФ проводятся в Новосибирской области с 1994 года. В этом году традиционный турнир собрал 536 спортсменов из 14 регионов РФ.

Наибольшая конкуренция была отмечена в возрастной группе юниоров, где почти в каждой весовой категории победителям приходилось проводить по четыре боя, чтобы доказать своё первенство.