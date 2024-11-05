В Новосибирской области построили новый стадион — работы над ним велись еще с 2017 года

Строительство стадиона в поселке Линево началось в 2017 году. В период с 2018 по 2022 год работы были приостановлены из-за действий недобросовестного подрядчика, пандемии коронавирусной инфекции, необходимости внесения изменения в проектно-сметную документацию.

В прошлом году благодаря совместной работе администрации Искитимского района и правительства Новосибирской области, работы были возобновлены. Был подписан новый договор с другим подрядчиком. Выполнено переустройство дренажной системы, исправлены недочеты, постелен новый газон с искусственной травой на футбольном поле, проложены беговые дорожки с резиновым покрытием, установлена универсальная площадка для игр в волейбол и баскетбол, площадка для сдачи нормативов ГТО.