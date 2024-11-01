Новосибирские атлеты завоевали четыре медали Кубка России по греко-римской борьбе

В Уфе состоялся Кубок России по спортивной борьбе (дисциплина «греко-римская борьба). В десятку победителей в разных весовых категориях вошли двое новосибирцев – Сергей Степанов и Станислав Зайцев. Команда Новосибирской области заняла второе место на Кубке России. Турнир собрал спортсменов из 27 регионов. В командах выступали лидеры национальной сборной, победители и призёры крупнейших международных турниров, а также молодые перспективные атлеты.

Победителем в весовой категории до 77 кг ожидаемо стал новосибирец Сергей Степанов. На пути к финалу воспитанник Алексея Амирова одержал три победы (две из них досрочно). В «золотом матче» соперник Степанова Абуязид Манцигов из Владимирской области не вышел на ковёр.

В весовой категории до 72 кг первенствовал Станислав Зайцев. На его счету четыре победы в схватках. Он также является воспитанником клуба «СКА-Первомаец» и тренерской бригады Иван Куйлаков-Алексей Амиров-Александр Екимов. Зайцев впервые одержал победу на высшем российском уровне. В финале он уверенно взял верх над Мусой Адиловым из Свердловской области со счётом 8:0.