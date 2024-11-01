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Спорт

Новосибирские атлеты завоевали четыре медали Кубка России по греко-римской борьбе

В общекомандном зачете сборная Новосибирской области заняла второе место, уступив семь очков команде Краснодарского края.

В Уфе состоялся Кубок России по спортивной борьбе (дисциплина «греко-римская борьба). В десятку победителей в разных весовых категориях вошли двое новосибирцев – Сергей Степанов и Станислав Зайцев. Команда Новосибирской области заняла второе место на Кубке России. Турнир собрал спортсменов из 27 регионов. В командах выступали лидеры национальной сборной, победители и призёры крупнейших международных турниров, а также молодые перспективные атлеты.

Победителем в весовой категории до 77 кг ожидаемо стал новосибирец Сергей Степанов. На пути к финалу воспитанник Алексея Амирова одержал три победы (две из них досрочно). В «золотом матче» соперник Степанова Абуязид Манцигов из Владимирской области не вышел на ковёр.

В весовой категории до 72 кг первенствовал Станислав Зайцев. На его счету четыре победы в схватках. Он также является воспитанником клуба «СКА-Первомаец» и тренерской бригады Иван Куйлаков-Алексей Амиров-Александр Екимов. Зайцев впервые одержал победу на высшем российском уровне. В финале он уверенно взял верх над Мусой Адиловым из Свердловской области со счётом 8:0.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 55 кг неожиданное поражение потерпел «первый номер» Виктор Ведерников. Новосибирец пропустил приём в партере от Юрия Тайпаа из Алтайского края. В схватке за третье место Ведерников затратил минуту и 11 секунд, чтобы досрочно выиграть у Тимура Саляхова из Татарстана.

Эмиль Сафаров выступал в весовой категории до 97 кг. Новосибирский борец, также представляющий клуб «СКА-Первомаец», выиграл две схватки на пути к полуфиналу, в котором уступил Мухаммаду Евлоеву из Москвы. В поединке за бронзу воспитанник Александра Екимова выиграл у Владимира Аладжева из Краснодарского края со счётом 5:0.

В общекомандном зачёте Кубка России сборная Новосибирской области заняла второе место, уступив семь очков команде Краснодарского края. Третье место заняла сборная хозяев ковра – Республики Башкортостан.

Фото: Федерация спортивной борьбы РБ

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