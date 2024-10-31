Спортсмены из 23 стран: Новосибирская область примет чемпионат мира по бильярду

На масштабный турнир приедут мастера кия из Испании, Германии, Китая, Таиланда и других стран.
12 бильярдных столов, 21 судья, 130 участников и 23 страны: Новосибирская область готовится к командному чемпионату мира по бильярдному спорту. С 18 по 23 ноября наш регион принимает мировой турнир. В соревнованиях планирует принять участие порядка 130 спортсменов из 23 стран СНГ, БРИКС, ШОС и дальнего зарубежья: Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Германия, Индия, Иран, Испания, Казахстан, Камерун, Кения, Китай, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Пакистан, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Южная Африка и Россия.
О подготовке к турниру в ходе пресс-конференции рассказали заместитель губернатора Валентина Дудникова, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов и президент региональной федерации бильярдного спорта Андрей Филичев.
Валентина Дудникова подчеркнула, что в Российской Федерации интерес к этому виду спорта проявляет более 25 млн. человек, также бильярдный спорт является одним из ведущих среди неолимпийских видов спорта. На сегодняшний день уровень российского бильярдного спорта – один из самых высоких в мире. В свою очередь, спортсмены Новосибирской сборной неоднократно становились обладателями медалей различного достоинства на самых престижных соревнованиях.
— Новосибирь заслуженно станет центром притяжения крупнейшего мирового события в бильярдном спорте. У нас есть свои традиции в этом виде спорта и медали чемпионатов различного уровня. На территории нашего региона проходит около 30 спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального масштаба. Самым значимым турниром является Кубок Губернатора, который проводится с 2020 года. Благодаря этому турниру бильярдный спорт развивается не только в областном центре, но и в районах области, - отметила Валентина Дудникова.
Сергей Ахапов напомнил, что Новосибирская область уже принимала чемпионат мира по бильярдному спорту в 2009 году.
— Учитывая традиции бильярдного спорта на территории региона и то, что мы умеем проводить мероприятия самого высокого уровня, нами было получено согласование от Международной конфедерации пирамиды о проведении командного чемпионата мира в Новосибирской области. Сегодня подготовка ведется детально, в ежедневном режиме работает организационный комитет. Площадка Экспоцентра станет настоящим мировым праздником для любителей бильярда. Кворум спортсменов ожидается очень внушительный, - отметил министр.
Активное развитие бильярдный спорт на территории региона получил как раз после чемпионата мира в 2009 году. В том же году открылось отделение бильярдного спорта в муниципальной спортивной школе ТЭИС. Именно эти два события стали толчком для развития вида спорта в регионе.
— Именно те ребята, которые пришли тогда в 2009 году в нашу школу, сегодня покоряют вершины чемпионатов мира. Конечно, наша задача, чтобы наш вид спорта развивался в каждом муниципальном образовании,-добавляет президент региональной федерации бильярдного спорта Андрей Филичев. – Бильярд -уникальный вид спорта, которым можно заниматься с 6 до 90+ лет. За время средней бильярдной партии человек проходит около 2,5 км. Этот вида спорта продлевает здоровый и активный образ жизни.
Предстоящие соревнования пройдут в дисциплине «Пирамида – командные соревнования», участники будут бороться за мировое первенство в формате «два на два». На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» будут установлены 12 бильярдных столов для русского бильярда. А для финальной игры будет разработан и создан уникальный бильярдный стол. Все столы сертифицированы для проведения турнира мирового уровня.
Для зрителей и спортсменов в дни соревнований будет организована развлекательная программа: мастер-классы по бильярду, площадка для игры в дартс; напольные шахматы и другие активности.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
12+
Комментарии (0)