Спортсмены из 23 стран: Новосибирская область примет чемпионат мира по бильярду

12 бильярдных столов, 21 судья, 130 участников и 23 страны: Новосибирская область готовится к командному чемпионату мира по бильярдному спорту. С 18 по 23 ноября наш регион принимает мировой турнир. В соревнованиях планирует принять участие порядка 130 спортсменов из 23 стран СНГ, БРИКС, ШОС и дальнего зарубежья: Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Германия, Индия, Иран, Испания, Казахстан, Камерун, Кения, Китай, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Пакистан, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Южная Африка и Россия.

О подготовке к турниру в ходе пресс-конференции рассказали заместитель губернатора Валентина Дудникова, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов и президент региональной федерации бильярдного спорта Андрей Филичев.

Валентина Дудникова подчеркнула, что в Российской Федерации интерес к этому виду спорта проявляет более 25 млн. человек, также бильярдный спорт является одним из ведущих среди неолимпийских видов спорта. На сегодняшний день уровень российского бильярдного спорта – один из самых высоких в мире. В свою очередь, спортсмены Новосибирской сборной неоднократно становились обладателями медалей различного достоинства на самых престижных соревнованиях.

— Новосибирь заслуженно станет центром притяжения крупнейшего мирового события в бильярдном спорте. У нас есть свои традиции в этом виде спорта и медали чемпионатов различного уровня. На территории нашего региона проходит около 30 спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального масштаба. Самым значимым турниром является Кубок Губернатора, который проводится с 2020 года. Благодаря этому турниру бильярдный спорт развивается не только в областном центре, но и в районах области, - отметила Валентина Дудникова.