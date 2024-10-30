С большим отрывом: новосибирские пловцы стали первыми в общекомандном зачете на чемпионате СФО

В Иркутске завершились чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию. Новосибирцы выиграли 62 медали в соревнованиях взрослых спортсменов и 62 медали среди юношей и девушек в рамках первенства округа.

Около 600 пловцов из девяти сибирских регионов боролись за медали на чемпионате и первенстве СФО. В рамках первенства выступали юноши и девушки 14-15 лет, а также юниоры и юниорки 16-18 лет.

Сборная Новосибирской области ожидаемо доминировала на дорожках бассейна «Солнечный». Наши пловцы выиграли общекомандный зачёт в рамках чемпионата и первенства округа, значительно опередив конкурентов. По общему числу медалей наши команды взрослых и молодёжи показали равные результаты, завоевав по 62 медали. В рамках чемпионата у наших пловцов 29 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых наград, на первенстве СФО новосибирские пловцы завоевали 26 золотых, 14 серебряных и 22 бронзовых медали.